انتخابات در اردبیل به دور دوم کشید

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس منصور حقیقت‌پور نامزد لیست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان با اخذ 103 هزار و 268 رأی از مجموع 263 هزار و 182 رای به عنوان منتخب اول مردم اردبیل به مجلس راه یافت.

کمال‌الدین پیرمؤذن نیز با اخذ 90 هزار و 634 رای حدانصاب لازم را برای راهیابی به مجلس به دست آورد و پس از منصور حقیقت پور به صورت مستقیم راهی بهارستان شد.

اما در رقابتی فشرده مصطفی افضلی‌فرد با کسب 46 هزار و 704 رای سومین منتخب این حوزه لقب گرفت و به همراه نامزد دیگر حوزه اردبیل یعنی سید کاظم موسوی که 45 هزار و 723 رای اخذ کرده بود، به دور دوم انتخابات مجلس راه یافتند.

صداقت فرجی نیر، حسن نوعی اقدم و قاسم محمدی نماینده کنونی اردبیل با اخذ آرا کمتر در رده های بعدی این رقابتها در حوزه انتخابیه اردبیل قرار گرفتند.

حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به عنوان حوزه مرکزی سه کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

