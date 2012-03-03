علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان استان البرز در حفظ آرامش بازار همکاری کنند که این امر سبب می شود تا زمینه سودجویی فراهم نشود.



وی گفت: در حال حاضر تمام اقلام ضروری به وفور در استان البرز موجود و ذخیره شده و از این بابت هیچگونه نگرانی وجود ندارد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: تمام تلاش دستگاه ها که تاکنون همکاری خوبی در راستای تنظیم بازار داشته اند، حفظ ثبات و آرامش بازار است.



مهدوی ادامه داد: گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، مواد شوینده، پوشاک، کیف و کفش در ایام

نوروز مورد توجه شهروندان است که برای تامین این کالاها در سطح شهر نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در نظر گرفته شده که بر اساس نیاز شهروندان دایر می شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: تمام تلاش و کوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کاهش دغدغه مردم در تامین مایحتاج خود در این ایام است که این امر نیازمند همکاری سازنده شهروندان استان البرز است.