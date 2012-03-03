سرسپردگی مخالفان سوری به رژیم صهیونیستی آشکارتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یکی از اعضای گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه با نام مستعار "کمال" در گفتگویی با روزنامه صهیونیستی "اسرائیل الیوم" پرده از ماهیت واقعی مخالفان و سرسپردگی آنها به اشغالگران قدس برداشت.



وی در اظهاراتی که نشان دهنده حمایت آشکار صهیونیستها از مخالفان سوری است، گفت : اگر اسرائیل به ملت سوریه برای سرنگونی بشار اسد کمک کند، آنها هرگز لطف اسرائیل را فراموش نخواهند کرد زیرا مردم سوریه و اسرائیل هر دو از کنار رفتن اسد سود می برند.

کمال بیان کرد: شما(اسرائیلی ها) نگران پس از سرنگونی اسد هستید، اما جای نگرانی نیست، زیرا این اقدام حلقه وصل حزب الله و ایران را از بین می برد و شما فقط از یک دشمن خلاص نمی شوید بلکه دیگر دشمنانتان را نیز ضعیف خواهید کرد.