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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

سلیمان پور:

انتخابات اقیانوسی از وفاداری مردم را در ایران اسلامی نشان داد

انتخابات اقیانوسی از وفاداری مردم را در ایران اسلامی نشان داد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رباط کریم با تقدیر از حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: اقیانوس بزرگی از وفاداری ملت قهرمان و شجاع ایران اسلام در عرصه انتخابات را شاهد بودیم.

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پرشور نهمین دوره انتخابات مجلس اظهار داشت: مردم پیروز اصلی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند و در 12 اسفندماه با حضور بی نظیرشان در پای صندوقهای رای حماسه ای دیگر خلق کردند.

وی با بیان اینکه اخلاق پیروزی باید بعد از اعلام نتایج و موفقیت کاندیداها رعایت شود، افزود: مردم شریف ایران در طول این سالها حماسه ای بزرگ را برای انقلاب و کشور بوجود آورده و از این پس نیز باید با رعایت اصول اخلاقی به این پیروزیها ادامه دهند.

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: اقیانوسی از وفاداری مردم در ایران اسلامی را شاهد بودیم و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ملت ایران سیلی سختی  بر دهان غرب و استکبار زدند.

سلیمان پور از حضور اقشار مختلف جامعه در پای صندوقهای رای تشکر کرد و ادامه داد: مسئولان و نمایندگان باید قدردان این آگاهی و فهم مردم باشند و در راستای توسعه و آبادانی کشور گام بردارند.

کد مطلب 1550777

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