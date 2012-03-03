امام جمعه پرند از حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس قدردانی کرد

حجت الاسلام محمد خدیری حضور مردم را پرشورتر و گسترده تر از دوره های گذشته عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: مردم با این حضور بار دیگر ثابت کردند که پای این انقلاب ایستاده اند و قدردان آن هستند.



وی این حضور و تک تک آرای مردم را تیری در چشم دشمنان به خصوص آمریکا دانست و افزود: حضور مردم لبیک به ندای رهبر انقلاب بوده و 12 اسفند همانند گذشته و محکم تر و قاطع تر نشان دادند که حافظ و نگهبان این نظام و انقلاب بوده و خواهند بود.



خدیری گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که شوق کم سابقه ای هر کوی و برزن سرزمین پاکمان را فرا گرفته بود و مردم همیشه سربلند ایران اسلامی با حضور حماسی و میلیونی خود در انتخابات پاسخ محکمی بر یاوه‌گویی‌ها، تبلیغات و تحریم‌هایی آمریکا و اروپا دادند.



امام جمعه پرند، این حضور پرشور مردم در پای صندوق‌ها را رای به ایران، اقتدار نظام اسلامی، بی‌اثر بودن تحریم‌ها و رای به ایستادگی و مقاومت ایران اسلامی دانست.



حجت الاسلام محمد خدیری دیروز از 9 شعبه اخذ رای در شهر جدید پرند بازدید کرد و رای خود را در دانشگاه پیام نور به صندوق انداخت.