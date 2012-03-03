جامعه مدرسین قم از حضور پرشور مردم در انتخابات تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه جامعه مدرسین آمده است: حضور غرورانگیز ملت حماسه ساز ایران اسلامی در انتخابات روز دوازدهم اسفند ماه،‌ برگ زرین دیگری از دفتر رشادت و وفاداری به انقلاب اسلامی بود.



در این بیانیه تصریح شده است: آری، ملت شریف ایران‌ به‌رغم توطئه‌های چند ماهه استکبار جهانی، با حضور فراگیر و امید آفرین خود در پای صندوق‌های رأی، حماسه دیگری را آفرید و همان گونه که مقام معظم رهبری"مدظله‌العالی" در روزهای پیش از انتخابات پیش بینی کرده بودند، سیلی سخت دیگری بر چهره استکبار جهانی نواخت.



این بیانیه اضافه کرده است: انتخابات دوازدهم اسفند به خوبی نشان داد که ملت ایران که همانا پیش کسوت کشورهای اسلامی در بیداری است، امروز نیز می‌تواند الگوی خوبی از مردم سالاری دینی، حفظ استقلال و آزادی، پایبندی به ارزش ها، گفتمان ایمان و عدالت، کانون پیشرفت معنوی و مادی و خار چشم دشمنان اسلام باشد.



نمایندگان منتخب باید قدردان و قدرشناس مردم باشند



در بخش دیگری از این بیانیه بیان شده است: آنچه در این میان مهم است لزوم قدردانی و قدرشناسی نمایندگان منتخب ملت نسبت به مردم همیشه در صحنه و وفادار ایران اسلامی و اهتمام به خدمت خالصانه و دلسوزانه نسبت به آنان است. این بیانیه یادآور شده است: از مهمترین نکات پس از انتخابات، لزوم تبدیل رقابت به رفاقت و همدلی است که کاندیداهای محترم باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.



در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با سپاس به درگاه احدیت، این حماسه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری "مدظله العالی"، مراجع عظام تقلید و علماء اعلام "دامت برکاتهم" و عموم ملت شریف ایران تبریک عرض می کند.



در بخش پایانی این بیانیه بیان شده است: جامعه مدرسین از همه کسانی که با تلاش و پی‌گیری خود زمینه تحقق این افتخار ملی اسلامی را فراهم کرده اند مخصوصاً‌ شورای محترم نگهبان، وزارت کشور، دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی، نیروهای نظامی و انتظامی و رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی قدردانی می‌کند و برای نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت دارد.