وقوع دو تصادف سنگین در تبریز/ برخورد 16 خودرو

محمد حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تصادفات در ساعت 12 و 12 و پنج دقیقه در حد فاصل خروجی میرداماد و مارالان رخ داد که بر اثر آن 16 دستگاه خودرو بایکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در تصادف اول 6 دستگاه خودرو با هم تصادف داشتند که یک نفر مصدوم داشت.

مسئول روابط عمومی فوریتهای پزشکی استان ادامه داد: در تصادف دوم 10 دستگاه خودرو سبک و سنگین با هم تصادف کردند که بر اثر آن 8 نفر مصدوم شدند.

حسن قلیزاده اضافه کرد: مصدومان هر دو حادثه به بیمارستانهای شهدا و امام رضا(ع) تبریز منتقل شدند و خوشبختانه مورد فوتی وجود نداشت.

وی در این گفتگو تصریح کرد: از عموم مردم تقاضا می شود در صورت مواجهه با چنین حوادثی راه را برای خودروهای امدادی باز گذاشته و از تجمع در اطراف خودروهای تصادفی به شدت خودداری کنند چرا که امکان انفجار باک خودروها و افزایش تلفات وجود دارد.

حسن قلی زاده گفت: به علت ایجاد ترافیک در محل حادثه برخی از نیروهای امدادی مناطق 2، 3 و 14 تبریز مجبور شده اند تا فاصله یک کیلومتری آمبولانس تا محل حادثه در اتوبان را با پای پیاده طی کنند.