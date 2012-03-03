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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

وقوع دو تصادف سنگین در تبریز/ برخورد 16 خودرو

وقوع دو تصادف سنگین در تبریز/ برخورد 16 خودرو

تبریز - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از وقوع دو تصادف سنگین در ساعات اولیه ظهر امروز در اتوبان شهید کسایی تبریز خبر داد.

محمد حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تصادفات در ساعت 12 و 12 و پنج دقیقه در حد فاصل خروجی میرداماد و مارالان رخ داد که بر اثر آن 16 دستگاه خودرو بایکدیگر برخورد کردند.

وی  افزود: در تصادف اول 6 دستگاه خودرو با هم تصادف داشتند که یک نفر مصدوم داشت.

مسئول روابط عمومی فوریتهای پزشکی استان ادامه داد: در تصادف دوم 10 دستگاه خودرو سبک و سنگین با هم تصادف کردند که بر اثر آن 8 نفر مصدوم شدند.

حسن قلیزاده اضافه کرد: مصدومان هر دو حادثه به بیمارستانهای شهدا و امام رضا(ع) تبریز منتقل شدند و خوشبختانه مورد فوتی وجود نداشت.

وی در این گفتگو تصریح کرد: از عموم مردم تقاضا می شود در صورت مواجهه با چنین حوادثی راه را برای خودروهای امدادی باز گذاشته و از تجمع در اطراف خودروهای تصادفی به شدت خودداری کنند چرا که امکان انفجار باک خودروها و افزایش تلفات وجود دارد.

حسن قلی زاده گفت: به علت ایجاد ترافیک در محل حادثه برخی از نیروهای امدادی مناطق 2، 3 و 14 تبریز مجبور شده اند تا فاصله یک کیلومتری آمبولانس تا محل حادثه در اتوبان را با پای پیاده طی کنند.

کد مطلب 1550782

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