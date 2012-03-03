توزیع 15 هزار نهال رایگان در شهر جدید پرند

وحید صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توزیع رایگان این تعداد نهال به مناسبت روز درختکاری و از فردا آغاز می شود.



وی گفت: شهروندان پرند می توانند صبح روزهای 14 و 15 اسفندماه با مراجعه به محل غرب پارک تفرجگاه، بوستان کوهسار واقع در شمال فاز یک، درخت مورد نظر خود را رایگان دریافت کنند.



مدیر خدمات شهری شرکت عمران پرند درخصوص نوع این نهال ها عنوان کرد: این نهال ها شامل درختان مثمر یعنی میوه دار و درختان غیر مثمر یعنی بدون میوه هستند که همه این ارقام از درختان مقاوم در مقابل کم آبی و سازگار با اقلیم منطقه پرند انتخاب شده است.



صفرزاده افزود: ارغوان، کاج تهران، سرو نقره ای، زیتون چتری از گونه های غیر مثمر و انجیر، انار و انگور از درختان مثمر این توزیع هستند.



وی همچنین از شروع کاشت درخت و ایجاد فضای سبز در پروژه های مسکن مهر پرند از روزهای گذشته خبر داد و گفت: این روند در فازهای سه، چهار، پنج و شش ادامه دارد.