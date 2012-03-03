تنیس روی میز ایران صاحب دو کرسی بین المللی دیگر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های قهرمانی آسیا از تاریخ 4 الی 11 اسفندماه به میزبانی ماکائو برگزار شد و در حاشیه آن، کنگره مجمع سالیانه تنیس روی میز آسیا با حضور "شای زن هوا" رئیس کنفدراسیون آسیایی تنیس روی میز، اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون، روسا، نایب رئیسان و نمایندگان فدراسیون های آسیایی شرکت کننده در این دوره از رقابت های قهرمانی آسیا برگزار شد.

در نشست این دوره مجمع سالیانه کنفدراسیون آسیایی انتخابات کمیته های مختلف این کنفدراسیون برگزار شد که با حمایت های بی دریغ شاهرخ شهنازی قائم مقام کنفدراسیون آسیایی تنیس روی میز و رئیس آکادمی ملی المپیک کشورمان و افشین بدیعی مدیر توسعه فدراسیون جهانی و نایب رئیس آسیای میانه دو کرسی معتبر دیگر توسط ایرانی ها کسب شد.