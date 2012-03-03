باید از حماسه سازان همیشه در صحنه ایران تقدیر کرد

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم مومن و انقلابی شهرستان های رباط کریم و بهارستان در 12 اسفند به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفته و یک بار دیگر با حضور حماسی خود مشت محکمی را بر دهان یاوه گویان کوبیدند.

به گفته وی این حضور یک پاسخ محکم و دندان شکنی است به دشمنان انقلاب اسلامی که درصدد کمرنگ کردن حضور مردم در این عرصه حساس بود.

منتخب مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان این حضور حداکثری مردم را پیروی آنان از مقام معظم رهبری توصیف کرد و تصریح کرد: دشمن باید بداند که ملت بزرگ و شجاع کشورمان رهبرمعظم انقلاب و نظام خود را دوست دارد و تحت هر شرایطی فریب غرب و ایادی آنان نمی شود.

وی از 12 اسفند به عنوان روز عزای دشمنان یاد کرد و اظهار داشت: دشمن اصلا چنین تصوری نداشت که ملت این گونه به پشتیبانی از مقام معظم رهبری و کشور عزیز خود در صحنه انتخابات حاضر شود و همین امر باعث شد که روز 12 اسفند روز عزای عموم دشمنان به ویژه آمریکا و ایادی آنان باشد.

نکو در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر عملکرد مجریان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز افزود: بنده از فرمانداران دو شهرستان، بخشداران و دیگر مجریان انتخابات که زمینه ای برای حضور گسترده و حداکثری مردم فراهم آوردند قدردانی می کنم و بوسه می زنم بر دستان پر مهر مردم ولایت مدار و انقلابی مردم که با مشارکت بالای خود نگین درخشانی را در سطح این شهرستان به ماندگار گذاشتند.