اسامی و میزان آرای 60 نفر اول تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور لحظاتی پیش آخرین نتایج رسمی شمارش آرا در حوزه انتخابیه تهران بزرگ را تا این لحظه اعلام کرد.
به گفته مرتضوی، در 1956 شعبه اخذ رأی شمارش شده، 878465 رای ماخوذه وجود داشته که از این تعداد 798871 رای ماخوذه صحیح بوده است.
مرتضویخاطر نشان کرد: بنابراین این آرا، به ترتیب ۶۰ نفر از آقایان حائز اکثریت شده اند که نظر به اینکه امکان دارد در ادامه شمارش ردیفها جابجا شوند، به تعدادی اشاره میکنم و مابقی را در اختیار همه رسانهها قرار میدهیم.
اسامی ۶۰ نفر اول حوزه انتخابیه تهران تا این لحظه به شرح ذیل است:
1-غلامعلی حداد عادل 405053
2-سیدمحمدحسن ابوترابی فرد 245806
3-سید علیرضا مرندی 240123
4-مرتضی آقاتهرانی 238081
5-مسعود میرکاظمی 197247
6-بیژن نوباوه 162746
7-احمد توکلی 159247
8-علی مطهری 153212
9-روحالله حسینیان 145347
10-علیاصغر زارعی140212
11-علیرضا زاکانی136430
12-حسین مظفر135229
13-زهره طیبزاده 134490
14-غلامرضا مصباحی مقدم 132918
15-محمد سلیمانی 130100
16-سید مهدی هاشمی 128877
17-سید محمود نبویان 124832
18-مهرداد بذرپاش 123325
19- حمید رسایی 119617
20 - لاله افتخاری 118763
21- اسماعیل کوثری 118583
22 - مهدی کوچک زاده 117942
23- مجتبی رحماندوست 117642
24- حسین فدایی 116731
25- الیاس نادران 116685
26- محمدرضا باهنر 115366
27- پرویز سروری 111012
28- فاطمه رهبر 109863
29- فاطمه آلیا 108581
30- حسین نجابت 104349
31- علیرضا محجوب 102711
32- زهره الهیان 100009
33- قاسم روانبخش 97405
34- محسن کازرونی 92640
35- الهام امین زاده 91319
36- ناصر سقای بیریا 89126
37- زهره سادات لاجوردی 88979
38- سهیلا جلودارزاده
39-اسدالله بادامچیان
40-حسین طلا
41-حسن غفوری فرد
42-حسن حمید زاده
43-محمدنبی رودکی
44-محمدنبی حبیبی
45-بتول نامجو
46-محمدحسین استادآقا
47-فرهاد جوانمردی
48-علی اصغر خانی
49-محمدجواد خلیلیان اشکذری
50-کفایتی
51-علیرضا صفارزاده
52-ابراهیم انصاریان
53-جواد محمدی
54-حمیدرضا کاتوزیان
55-محمود دهقانی
56-حسین ابراهیمی
57-علی خطیبی
58-محمد مهدی باباپور گل افشانی
59-علی عباس پور تهرانی فرد
60-کوثری 7217
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