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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

از سوی مرتضوی ؛

اسامی و میزان آرای 60 نفر اول تهران اعلام شد

اسامی و میزان آرای 60 نفر اول تهران اعلام شد

رئیس ستاد انتخابات کشور اسامی 60 نفر اول تهران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تا این لحظه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور لحظاتی پیش آخرین نتایج رسمی شمارش آرا در حوزه انتخابیه تهران بزرگ را تا این لحظه اعلام کرد.

به گفته مرتضوی، در 1956 شعبه اخذ رأی شمارش شده، 878465 رای ماخوذه وجود داشته که از این تعداد 798871 رای ماخوذه صحیح بوده است.
 
مرتضویخاطر نشان کرد: بنابراین این آرا، به ترتیب ۶۰ نفر از آقایان حائز اکثریت شده اند که نظر به اینکه امکان دارد در ادامه شمارش ردیف‌ها جابجا شوند، به تعدادی اشاره می‌کنم و مابقی را در اختیار همه رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
 
اسامی ۶۰ نفر اول حوزه انتخابیه تهران تا این لحظه به شرح ذیل است:
 
1-غلامعلی حداد عادل  405053
 
2-سیدمحمدحسن ابوترابی فرد  245806
 
3-سید علیرضا مرندی  240123
 
4-مرتضی آقاتهرانی   238081
 
5-مسعود میرکاظمی  197247
 
6-بیژن نوباوه  162746
 
7-احمد توکلی  159247
 
8-علی مطهری  153212
 
9-روح‌الله حسینیان 145347
 
10-علی‌اصغر زارعی140212
 
11-علیرضا زاکانی136430
 
12-حسین مظفر135229
 
13-زهره طیب‌زاده 134490
 
14-غلامرضا مصباحی مقدم 132918
 
15-محمد سلیمانی  130100
 
16-سید مهدی هاشمی  128877
 
17-سید محمود نبویان  124832
 
18-مهرداد بذرپاش 123325

19- حمید رسایی 119617

20 - لاله افتخاری 118763

21- اسماعیل کوثری  118583

22 - مهدی کوچک زاده 117942

23- مجتبی رحماندوست  117642

24- حسین فدایی  116731

25- الیاس نادران  116685

26- محمدرضا باهنر  115366

27- پرویز سروری  111012

28- فاطمه رهبر  109863

29- فاطمه آلیا  108581

30- حسین نجابت 104349

31- علیرضا محجوب  102711

32- زهره الهیان  100009

33- قاسم روانبخش 97405

34- محسن کازرونی 92640

35- الهام امین زاده 91319

36- ناصر سقای بی‌ریا 89126

37- زهره سادات لاجوردی  88979

38- سهیلا جلودارزاده
 
39-اسدالله بادامچیان
 
40-حسین طلا
 
41-حسن غفوری فرد
 
42-حسن حمید زاده
 
43-محمدنبی رودکی
 
44-محمدنبی حبیبی
 
45-بتول نامجو
 
46-محمدحسین استادآقا
 
47-فرهاد جوانمردی
 
48-علی اصغر خانی
 
49-محمدجواد خلیلیان اشکذری
 
50-کفایتی
 
51-علیرضا صفارزاده
 
52-ابراهیم انصاریان
 
53-جواد محمدی
 
54-حمیدرضا کاتوزیان
 
55-محمود دهقانی
 
56-حسین ابراهیمی
 
57-علی خطیبی
 
58-محمد مهدی باباپور گل افشانی
 
59-علی عباس پور تهرانی فرد
 
60-کوثری 7217
کد مطلب 1550788

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