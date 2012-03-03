نمایشگاه بهاره با ایجاد 60 غرفه در شهر جدید پرند دائر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که با هدف عرضه مستقیم کالا از بخش تولید به مصرف ایجاد شده از 16 اسفند با ایجاد 60 غرفه آغاز به کار کرده و تا تاریخ 26 اسفندماه دایر خواهد بود.



در این نمایشگاه، محصولاتی از قبیل گوشت، میوه، برنج ، روغن،شکر، البسه، کیف، کفش، شیرینی جات،آجیل، خشکبار و سایر لوازم و مایحتاج مردم از 10 تا 20 درصد تخفیف به فروش می رسد.



شهروندان شهر جدید پرند برای خرید از این نمایشگاه می توانند به آدرس میدان امام خمینی(ره) جنب ورزشگاه الغدیر شهر پرند مراجعه کنند.