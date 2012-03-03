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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

عابدینی در گفتگو با مهر:

دیگر کسی امتیاز باشگاه داماش را نخواهد خرید/ مجبوریم باشگاه را منحل کنیم!

دیگر کسی امتیاز باشگاه داماش را نخواهد خرید/ مجبوریم باشگاه را منحل کنیم!

مدیر عامل باشگاه داماش گیلان گفت: با مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیونی که کارشناس دادگستری برای واگذاری امتیاز باشگاه داماش اعلام کرده دیگر کسی برای خرید باشگاه پا پیش نمی گذارد.

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین شرایط و وضعیت واگذاری امتیاز باشگاه داماش ضمن بیان مطلب فوق گفت: کارشناس دادگستری برای واگذاری امتیاز باشگاه داماش 12 میلیارد و 200 میلیون تومان را تعیین کرده است که  5 میلیارد و 500 تومان بابت امتیاز تیم و 6 میلیارد و 700  میلیون تومان بابت بدهی تیم است. در حال حاضر بیشترین رقمی که حاضر به پرداخت آن شده اند 7 میلیارد و 700 میلیون تومان است و با رقمی که کارشناس دادگستری اعلام کرده هیچ خریداری دیگر پا پیش نخواهد گذاشت .

وی تاکید کرد: در این خصوص من تصمیم گیرنده نیستم و مسئولان قضایی باید تصمیم گیری کنند چون در صورت سقوط تیم ارزش مالی امتیاز آن به شدت سقوط خواهد کرد و با توجه به بدهی های موجود ضرر سنگینی متوجه باشگاه خواهد شد.

عابدینی در خاتمه اظهار داشت: با این شرایط ادامه کار برای تیم داماش گیلان سخت خواهد شد، چون دیگر پولی نداریم که بخواهیم ادامه دهیم و مجبوریم پس از انجام  دو بازی که در رقابتهای لیگ برتر در سال 90  پیش رو داریم احتمالا در ابتدای سال 91 از رقابتهای لیگ برتر کناره گیری کنیم و باشگاه را منحل کنیم.

کد مطلب 1550793

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