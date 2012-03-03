دیگر کسی امتیاز باشگاه داماش را نخواهد خرید/ مجبوریم باشگاه را منحل کنیم!

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین شرایط و وضعیت واگذاری امتیاز باشگاه داماش ضمن بیان مطلب فوق گفت: کارشناس دادگستری برای واگذاری امتیاز باشگاه داماش 12 میلیارد و 200 میلیون تومان را تعیین کرده است که 5 میلیارد و 500 تومان بابت امتیاز تیم و 6 میلیارد و 700 میلیون تومان بابت بدهی تیم است. در حال حاضر بیشترین رقمی که حاضر به پرداخت آن شده اند 7 میلیارد و 700 میلیون تومان است و با رقمی که کارشناس دادگستری اعلام کرده هیچ خریداری دیگر پا پیش نخواهد گذاشت .

وی تاکید کرد: در این خصوص من تصمیم گیرنده نیستم و مسئولان قضایی باید تصمیم گیری کنند چون در صورت سقوط تیم ارزش مالی امتیاز آن به شدت سقوط خواهد کرد و با توجه به بدهی های موجود ضرر سنگینی متوجه باشگاه خواهد شد.

عابدینی در خاتمه اظهار داشت: با این شرایط ادامه کار برای تیم داماش گیلان سخت خواهد شد، چون دیگر پولی نداریم که بخواهیم ادامه دهیم و مجبوریم پس از انجام دو بازی که در رقابتهای لیگ برتر در سال 90 پیش رو داریم احتمالا در ابتدای سال 91 از رقابتهای لیگ برتر کناره گیری کنیم و باشگاه را منحل کنیم.