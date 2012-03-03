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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

مرتضوی:

قانونمند ترین انتخابات را برگزار کردیم/ اعلام نتایج نهایی ظرف 48 ساعت آینده

قانونمند ترین انتخابات را برگزار کردیم/ اعلام نتایج نهایی ظرف 48 ساعت آینده

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه آمار تخلفات انجام شده در انتخابات مجلس بسیار کم است گفت: این دوره قانونمند ترین انتخابات را شاهد بودیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور عصر روز شنبه در نشست خبری اعلام کرد: ستاد انتخابات کشور  تلاش کرد با دقت در کوتاه ترین زمان نتایج بخش قابل توجه  آمار صندوق های حوزه های انتخابیه را اعلام کند.

وی گفت: از مجموع حدود 47 هزار شعبه اخذ رای کار شمارش 41855 شعبه انجام شده  که در حال تکمیل و ارسال به ستاد انتخابات کشور است و 6 هزار شعبه باقی مانده صندوق هایی است که آرای بیشتری در خود دارند.

مرتضوی ابراز امیدواری کرد: نتایج کامل هر چه سریعتر در اختیار ملت قرار داده شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره نتایج انتخابات رایانه ای در بعضی از حوزه های انتخابیه نیز گفت: حوزه هایی که در آن انتخابات رایانه ای برگزار شد بسیار موفق بود و کار با دقت انجام شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: تلاش این است که ظرف 48 ساعت آینده نتایج کل انتخابات اعلام شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره میزان تخلفات گزارش شده در شعب اخذ رای نیز گفت: این دوره قانون مند ترین دوره انتخابات بود و آمار تخلفات خیلی کم و عملکرد داوطلبان و هواداران بسیار خوب بود.

وی یادآور شد: کسانی که از روند برگزاری انتخابات شکایت دارند از یک روز پس از پایان اخذ رای به مدت 7 روز مهلت دارند شکایت خود را به شورای نگهبان ارائه کنند.

کد مطلب 1550794

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