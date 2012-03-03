شمارش آرا در استان اردبیل به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان اردبیل در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین از مجموع 263 هزار و 182 رای ماخوذه منصور حقیقت‌پور با اخذ 103 هزار و 268 رأی و کمال‌الدین پیرمؤذن با اخذ 90 هزار و 634 رای به عنوان منتخبان مردم اردبیل به مجلس راه یافتند.

در این حوزه مصطفی افضلی ‌فرد با کسب 46 هزار و 704 رای و سید کاظم موسوی با 45 هزار و 723 رای اخذ باید در دور دوم انتخابات مجلس برای کسب یک کرسی دیگر رقابت کنند.

حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به عنوان حوزه مرکزی سه کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

از حوزه انتخابیه شهرستانهای خلخال و کوثر جلیل جعفری بنه با کسب 23 هزار و 745 رای به خانه ملت راه یافت و

بشیر خالقی با کسب 13 هزار و 999 رای و سید غنی نظری با 10 هزار و 722 رای و احمد شجاعی با هشت هزار و 347 رای و محمد رئوف احرابی با هزار و 609 رای از راهیابی به مجلس بازماندند.

مجموع آرای اخذ شده در شهرستان خلخال 58 هزار و 422 رای عنوان شده و میزان مشارکت 71 درصد بوده است.



شمارش آرا در حوزه انتخابیه شهرستان گرمی نیز نشان داد میر قسمت موسوی با بیش از 18 هزار و چهار رای به عنوان نفر اول انتخاب شده و میر حمایت میرزاده با 16 هزار 122 رای نفر دوم و ولی اسماعیلی با 14 هزار و 600 رای در ردیفهای بعدی قرار گرفته اند.



در حوزه انتخابیه مشگین شهر نماینده فعلی این شهرستان برای بار دوم راهی مجلس شد. یونس اسدی برای رسیدن به بهارستان از مجموع 82 هزار و 110 رای ماخوذه 26 هزار و 107 رای کسب کرده است.



ولی ملکی دیگر نماینده این شهرستان با کسب 24 هزار و 430 رای و محمود عباس زاده با 19 هزار رای نتوانستند به مجلس راه یابند.



حجت الاسلام حبیب برومند نیز در حوزه انتخابیه شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار با کسب 43 هزار و 687 رای از مجموع 121 هزار و 938 رای راهی مجلس شد و نزدیکترین رقیب وی یعنی امید علی رعنایی به عنوان نفر دوم 19 هزار و 564 رای کسب کرد.



اسماعیل ابراهیمی 19 هزار و چهار رای، هادی درویشی 12 هزار و 635 رای، وکیل سپه نماینده فعلی این حوزه هفت هزار و 188 رای، میرفخرالدین زاهد 6هزار و 384 رای کسب کردند و از رسیدن به بهارستان باز ماندند.



با توجه به میزان واجدان شرایط در این حوزه انتخابیه، مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار مشارکت بیش از 86 درصدی در این دور از انتخابات داشتند که در مقایسه با مشارکت 79 درصدی دوره هشتم مجلس از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است.