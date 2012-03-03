فراگیرشدن موج انقلاب اسلامی از برکت حضرت معصومه(س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی در مراسم سوگواری و عزاداری به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه(س) که ظهر شنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به مقام پیامبر(ص)، مقام بزرگانی مانند فاطمه معصومه(س) را پرتوی از مقام ایشان دانست و اضافه کرد: پیامبر(ص) جلوه رحمت برای عالمیان است و مقام شفاعت دارد و همه انبیا میهمان سفره ایشان هستند.



وی اظهار داشت: همه خلایق بعد از بعثت پیامبر(ص) اگر راهی به سوی خدا یافته‌اند به علت هدایتهای ظاهری و باطنی ایشان است.



شفاعت کبرا با فاطمه(س) محقق می شود



حجت‌الاسلام صدیقی در عین حال تأکید کرد: پیامبر(ص) با چنین جایگاهی وقتی شفاعت کبرایش محقق می‌شود که حضرت فاطمه(س) حضور داشته باشد.



امام جمعه تهران با بیان اینکه بقای اسلام به برکت حضرت زهرا(س) است تصریح کرد: اگر ایشان نبود امروز اسلامی باقی نمی‌ماند زیرا ایشان به احتجاج با غاصبان خلافت پرداخت و حجت را به مردم تمام کرد و اگر ایشان نبود ائمه ای نبودند و از این جهت شفاعت پیغمبر جز با وجود حضرت فاطمه زهرا(س) تکمیل نمی شود.



وی ایجاد حوزه علمیه و تربیت عالمانی مانند امام را از برکت وجود حضرت معصومه(س) دانست و بیان داشت: موج انقلاب اسلامی که امروز در عالم فراگیر شده به برکت وجود این بارگاه مطهر است و به همین دلیل حضور ایشان در قم اتفاقی نبوده است.



امام جمعه تهران با بیان اینکه همه ائمه(ع) حرم حضرت معصومه(س) را به عنوان کانون و خانه خودشان معرفی کردند اظهار داشت: وجود بارگاه مطهر است که موسس حوزه را به اینجا کشاند و امامی تربیت کرد که کار انبیاء را تکمیل کرد و آن چه را که خیلی از انبیاء انجام ندادند انجام داد.



بصیرت ملت ایران ستودنی است



صدیقی بصیرت مردم ایران در رشد و پیشرفت علمی و حمایت از انقلاب و حضور باشکوه در انتخاباتها را ستود و تاکید کرد: این بصیرتها هدیه ای از ولایت امام زمان(عج) و امام علی(ع) است و اجازه نخواهد داد تا طوفانها این نظام و انقلاب را از پا درآورد.