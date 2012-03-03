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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

نماینده سوریه در سازمان ملل:

لزوم خروج نظامیان سعودی از بحرین/به داد مردم مظلوم قطیف عربستان برسید

لزوم خروج نظامیان سعودی از بحرین/به داد مردم مظلوم قطیف عربستان برسید

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد با انتقاد از مواضع خصمانه عربستان در قبال کشورش خواستار خروج نظامیان سعودی از بحرین و همچنین اعزام نیرو به منطقه قطیف عربستان برای حمایت از مردم مظلوم این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "بشار الجعفری" ضمن انتقاد از مواضع عربستان در قبال کشورش گفت : نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد خواهان اعزام نیروهای حافظ امنیت به سوریه است و به گونه ای سخن می گوید که گویا در سوریه امنیت وجود ندارد و این کشور عضو سازمان ملل متحد نیست و برای برقراری امنیت خود به عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارد.

الجعفری ضمن تاکید بر ضرورت خروج نظامیان اشغالگر سعودی از بحرین گفت : من هم پیشنهاد می کنم که برای حمایت از ساکنان مظلوم منطقه القطیف عربستان، به این منطقه نیرو اعزام شود.

وی بیان کرد: سوریه جمهوری عربی سوریه خوانده می شود نه جمهوری عربی اسدیه، اما نام کشور عربستان با خاندان حاکم بر آن گره خورده است یعنی عربستان سعودی نامیده می شود.

کد مطلب 1550798

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