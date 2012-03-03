لزوم خروج نظامیان سعودی از بحرین/به داد مردم مظلوم قطیف عربستان برسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "بشار الجعفری" ضمن انتقاد از مواضع عربستان در قبال کشورش گفت : نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد خواهان اعزام نیروهای حافظ امنیت به سوریه است و به گونه ای سخن می گوید که گویا در سوریه امنیت وجود ندارد و این کشور عضو سازمان ملل متحد نیست و برای برقراری امنیت خود به عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارد.
الجعفری ضمن تاکید بر ضرورت خروج نظامیان اشغالگر سعودی از بحرین گفت : من هم پیشنهاد می کنم که برای حمایت از ساکنان مظلوم منطقه القطیف عربستان، به این منطقه نیرو اعزام شود.
وی بیان کرد: سوریه جمهوری عربی سوریه خوانده می شود نه جمهوری عربی اسدیه، اما نام کشور عربستان با خاندان حاکم بر آن گره خورده است یعنی عربستان سعودی نامیده می شود.
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