نتایج شمارش آرا در کرج به صورت رسمی اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از 18 ساعت از پایان مهلت تمدید شده برای شرکت در انتخابات، شمارش آراء در حوزه انتخابیه کرج همچنان ادامه دارد. این در حالیست که در استانهای پرجمعیت کشور نتایج نهایی آراء مشخص شده است.

نتایج اولیه شمارش آراء در کرج نشان داد که عزیز اکبریان نماینده فعلی کرج و محمد جواد کولیوند فرماندار اسبق این شهرستان تا این لحظه توانسته اند بیشترین آراء را به خود اختصاص دهند.

همچنین در پیگیریهای خبرنگار مهر، از فرمانداری برای استعلام نتایج آراء، اعلام نهایی نتایج هر ساعت به ساعتی دیگر موکول می شود.

هم اکنون ستاد انتخابات استان البرز با حضور استاندار در فرمانداری کرج مستقر است.

خبرنگاران کرج بیش از 42 ساعت است که بی وقفه در تلاشند تا اخبار انتخابات را به سرعت پوشش دهند.