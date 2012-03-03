آرسنال با درخشش فن پرسی لیورپول را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول شنبه در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر میزبان آرسنال بود اما در حالیکه با یک گل از این تیم پیش بود در نهایت با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.

"درک کویت" ، مهاجم هلندی لیورپول در دقیقه 19 بازی یک پنالتی را از دست داد اما چهار دقیقه بعد "کوشینلی" به اشتباه دروازه آرسنال را باز کرد تا قرمزپوشان لیورپول پیش بیفتند. "رابین فن پرسی" برترین گلزن رقابت های لیگ برتر، در دقیقه 31 با ضربه سر بازی را به تساوی کشید.

در حالیکه بازی رو به اتمام بود "فن پرسی" بار دیگر برای توپچی ها گلزنی کرد تا بخت این تیم برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم پایانی رقابت های لیگ برتر افزایش پیدا کند.

این رقابت ها امروز با بازی های زیر پیگیری می شود:

* بلکبرن - آستون ویلا

* منچسترسیتی - بولتون

* کویینز پارک رنجرز - اورتون

* استوک سیتی - نوریچ

* وست بروم - چلسی

* ویگان - سوانزی

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 63 امتیثاز

2- منچستریونایتد 61 امتیاز

3- تاتنهام 53 امتیاز

4- آرسنال 49 امتیاز - یک بازی بیشتر

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7- لیورپول 39 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- بلکبرن 21 امتیاز

19- بولتون 20 امتیاز

20- ویگان 20 امتیاز