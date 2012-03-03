تیرانداز جانباز خراسان شمالی به مقام قهرمانی کشور رسید

حسن حسینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در رقابت های قهرمانی جانبازان کشور که در شهر چابهار استان سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است، رضا دژخی جانباز 70 درصد استان خراسان شمالی در ماده تپانچه بادی کلاس پزشکی شدید ریوی، به مقام قهرمانی رسید.

وی درادامه گفت: در رده بندی تیمی این مسابقات، استانهای مرکزی، مازندران و کرمانشاه به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم خراسان شمالی نیز در رتبه چهارم این رقابت ها قرار گرفت.

حسنی فرد افزود: رقابت های رشته تیراندازی نیزبا شرکت 165 ورزشکار جانباز در قالب 26 تیم و در 7 ماده تفنگ بادی کلاس پزشکی شدید ریوی، تفنگ بادی کلاس پزشکی ضایعه چشمی، تپانچه بادی کلاس پزشکی شدید ریوی، تفنگ بادی ضایعه متوسط ریوی، تفنگ بادی کلاس پزشکی ضعیف پوستی، تپانچه بادی کلاس پزشکی خفیف پوستی، تپانچه بادی کلاس پزشکی متوسط ریوی برگزار شد.

مسابقات قهرمانی ویژه جانبازان سراسر کشور با حضور720 ورزشکار از 33 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در رشته های پینگ پنگ، دارت، تیراندازی و دو و میدانی از سی ام بهمن ماه درسالن ورزشی یاوران مهدی (عج) منطقه آزاد چابهار آغاز شده و تا 24 اسفندماه ادامه دارد.