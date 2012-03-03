وهابیت و طالبان نتیجه نداشتن مکتب اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گنجی ظهر شنبه در گردهمایی حامیان قرآن و عترت در مسجد سلماسی اظهار داشت: اگر به دعای ندبه رجوع کنیم خواهیم دید ریشه جنایاتی که در حق قرآن و اهلبیت(ع) صورت می‌گیرد ناشی از احقاد و کینه‌های بدر و خیبر است.



وی بیان داشت: آنان در این جنگها و در بنی نضیر و بنی قریظه از اسلام سیلسی خوردند و می‌خواهند با این اهانتها بخشی از زخمهای خود را التیام بدهند.



دشمنان قرآن مانند کف روی آب هستند



وی با بیان اینکه دشمن از قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت شکست خورده و به ذلت افتاده است اظهار داشت: آنها تصور کردند با اینکار می توانند نور و محبت قرآن را از دلها بیرون کنند اما امروزه می‌ بینیم میلیونها محافظ و حافظ قرآن در کشورهای اسلامی در دفاع از قرآن جان خود را فدا می کنند.



گنجی با بیان اینکه ریشه ذلت غرب در پایبندی مسلمانان به قرآن و عترت است، تصریح کرد: آنان چون منطق و برهانی در مقابل قرآن ندارند می خواهند با این جنایات دل مسلمانان را جریحه دار کنند.



وی ادامه داد: غرب خوی تحقیرکردن دیگران را دارد و این اقدام در ادامه این خوی وحشیگرانه صورت می گیرد.



مدرس حوزه علمیه بیان داشت: در مقابل این مکتب، مکتبی که قرآن و اهل بیت(ع) دارد اخلاق و تکریم و تعظیم و عاطفه و انسانیت در آن موج می زند و این مکتب، انسان‌ ساز است.



وی با بیان اینکه دشمنان چون این مکتب را ندارند جنایات می‌کنند اظهار داشت: آنها خیال می‌کنند با آتش زدن قوه مقننه جهان اسلام می‌ توانند اسلام را تضعیف کنند و آتش زدن آنان را به مرور زمان کمرنگ جلوه دهند اما مسلمانان چنین اجازه ای نخواهند داد.



حجت الاسلام گنجی با بیان اینکه نور خدا در دنیا تمام و کامل می شود تأکید کرد: این اراده حتمی و تغییر ناپذیر الهی است که کفار و منافقان مانند کف روی آب از بین می‌روند و قرآن و اهلبیت(ع) باقی می‌مانند.



آینده از اسلام است



مدرس حوزه با بیان اینکه دشمنان از تخریب قبور ائمه(ع) در عراق نتیجه نگرفتند اظهار داشت: زیرا شیعه رو به جلو در حرکت است و شخصیتهای والا مقامی تربیت کرده که انگلیس ابلیس و وهابیت مات و مبهوت آن هستند.



وی در خاتمه تاکید کرد: غرب روبه نابودی است و آینده از آن مسلمانان است و پرچم اسلام در دست امام زمان(عج) خواهد بود و ما از غرب نیستیم و نباید به سمت آن برویم.