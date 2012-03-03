تیم فوتبال صبای قم شانس آسیایی شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر صبای قم بتواند در دیدار روز شنبه آینده خود در برابر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به برتری دست پیدا کند و این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارد گام بسیار مهم دیگری را در رسیدن به یکی از سه رتبه بالای جدول و کسب سهمیه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا برداشته است.



نگاه صبایی ها به مصاف تراکتور سازی و سپاهان



با توجه به برگزاری دیدار حساس فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز با توجه به اینکه آنها دو تیم اول و سوم جدول رده بندی هستند و قطعا به راحتی به یکدیگر به راحتی امتیاز نمی دهند، بنابراین تساوی در این دیدار می تواند بهترین خبر برای صبا تیم چهارم جدول باشد



در شرایطی که در این هفته تمام نگاه‌ها به دیدار حساس دو تیم در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز است، صبای قم می‌تواند با یک برد خوب در بازی روز شنبه خود برابر ذوب آهن اصفهان فاصله خود را با سپاهان اصفهان در صدر و استقلال و تراکتور سازی در مکان دومجدول کمتر کند و با امیدواری بیشتری رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را ادامه دهد.



جدال تنها تعقیب کننده صبا با آخرین تیم جدول رده بندی لیگ برتر



در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز جمعه نوزدهم اسفند ماه در تهران تیم فوتبال نفت تیم پنجم جدول رده بندی و یکی از تعقیب کننده های صبای قم در خانه پذیرای تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان خواهد بود.



همچنین تیم فوتبال داماش گیلان در همین روز دیداری خانگی را در ورزشگاه شهید عضدی رشت برابر شاگردان مجید جلالی در تیم فوتبال فولاد خوزستان برگزار می کند و در تبریز تیم فوتبال ملوان بندر انزلی به میهمانی تیم شهرداری تبریز خواهد رفت، در حالی که در ورزشگاه حافظیه شهر شیراز، تیم فوتبال فجر شهی سپاسی این شهر از تیم فوتبال سایپا البرز در نخستین تجربه مربیگری مجتبی تقوی پذیرایی خواهد کرد در حالیکه سایر دیدار ها روز شنبه بیستم اسفند برگزار می شود.



رویارویی استقلال با شاگردان دایی



در روز شنبه بیستم اسفندماه نیز در ورزشگاه تختی شهر آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت مقابل شاهین بوشهر با مربیگری حمید درخشان مسابقه می دهد و در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان شاگردان منصور ابراهیم زاده در ذوب آهن از صبای قم پذیرایی می ‌کنند.



در ورزشگاه آزادی تهران استقلال تهران تیم دوم جدول رده بندی نیز که یک بازی نسبت به سایر تیم ها کمتر انجام داده، در دیداری خانگی از تیم فوتبال راه آهن شهر ری و شاگردان علی دایی تیم انتهای جدول رده بندی میزبانی می کند.



در دو دیداری که روز دوشنبه 22 اسفند ماه در تبریز و کرمان برگزار می شود هم تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز از فولاد مبارکه سپاهان پذیرایی می کند و مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر این شهر میزبان تیم فوتبال پرسپولیس تهران است.