تندیس شاه اسماعیل در اردبیل نصب می شود

اکبر گوزلی، سرمایه گذار مجتمع تجاری شاه اسماعیل ختایی در حاشیه جلسه با برخی از اعضا شورای شهر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نصب تندیس شاه اسماعیل در این مجتمع افزود: تندیس شاه اسماعیل ختایی و دو مورد نقش برجسته برای نصب در داخل این مجموعه توسط ودود مؤذن زاده اردبیلی طراحی شده است.

وی نصب این تندیس را با دورن مایه و هدف تداعی دوران صفویه دانست و اضافه کرد: نصب این تندیسها دوران صفویه و تاریخ پرافتخار شهر و استان اردبیل را با زبان صمیمی هنر بازگو می کند، که بی شک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

گوزلی در خصوص معماری خاص مجتمع تجاری شاه اسماعیل ختایی یادآور شد: با توجه به قرار داشتن این مجتمع تجاری در بافت تاریخی و ارزشمند شهر اردبیل، به همین خاطر در معماری این مجتمع به خصوص در نمای بیرونی آن، شاخصه های اصیل و بومی معماری منطقه اردبیل با الهام از بقعه شیخ صفی لحاظ شده است.

وی با اشاره به تعبیه بازار ختایی به مدرنترین تجهیزات تصریح کرد: قرار گرفتن مجتمع تجاری ختایی در روبروی مجموعه نفیس و جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که اصلی ترین نماد تاریخی شهر اردبیل است، مهمترین وجه تمایز این مجتمع نسبت به سایر مراکز تجاری اشت.

سرمایه گذار بخش خصوصی با اشاره به زیربنای پنج هزار و 200 متر مربعی مجتمع یاداور شد: مجتمع ختایی در سه طبقه تجاری و یک طبقه با کاربری پارکینگ به گونه ای احداث شده که حتی دسترسی به ورودی مغازه هایی که ویترین آنها مشرف به خیابان است، از داخل مجموعه امکان پذیر باشد.

وی با اشاره به زمان بهره برداری از این مجتمع تصریح کرد: عملیات اجرایی و عمرانی مجموعه به طور کامل تکمیل شده و اکثر واحدهای تجاری مجتمع نیز به فروش رسیده که طبق برنامه ریزی انجام شده تا دو ماه آینده نسبت به راه اندازی و مستقر شدن در واحدهای تجاری اقدام می شود.