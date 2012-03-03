انتخابات تهران به دور دوم کشیده شد/ احتمال انتخاب تنها 4 کاندیدا در دور اول

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور اعلام کرد در 1956 شعبه اخذ رأی شمارش شده در حوزه انتخابیه تهران،ری و شمیرانات، 878465 رای ماخوذه وجود داشته که از این تعداد 798871 رای ماخوذه صحیح بوده است.

با توجه به اینکه حدنصاب رای یک کاندیدا برای ورود به مجلس اخذ یک چهارم آراء ماخوذه می باشد، درحال حاضراز60 نفر اسامی اعلام شده در تهران از سوی ستاد انتخابات کشور تنها 4 کاندیدا در دور اول به مجلس راه پیدا خواهند کرد.

به گزارش مهر، اگر تناسب آراء تا پایان شمارش تمامی صندوق ها به همین روال باشد این افراد در دور اول به مجلس راه یافته و ما بقی کاندیداها به دور دوم که در اردیبهشت ماه برگزار می شود راه خواهند یافت.

1-غلامعلی حداد عادل 405053



2-سیدمحمدحسن ابوترابی فرد 245806



3-سید علیرضا مرندی 240123



4-مرتضی آقاتهرانی 238081

با این حال تا کنون فقط وضعیت غلامعلی حداد عادل قطعی شده و وی موفق شده است تا حد نصاب ورود به مجلس نهم را کسب نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی رضا زاکانی نماینده مردم تهران در نشست خبری امروز خود گفته بود، این احتمال وجود دارد که تا پایان شمارش آراء حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات حداکثر 10 کانیدا در دور اول وارد مجلس نهم شوند.



