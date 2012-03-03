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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

قربانی عنوان کرد:

شماره گذاری خودروها 5 برابر تولد نوزادان

شماره گذاری خودروها 5 برابر تولد نوزادان

اصفهان - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کلانشهر اصفهان با مشکلات زیست محیطی دسته و پنجه نرم می کند، گفت: نمایندگان باید بر ساماندهی صنعت خودروسازی توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،ابوالفضل قربانی ظهر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه کلان‌شهر اصفهان با مشکلات زیست محیطی دسته و پنجه نرم می کند، اظهار داشت: برخورداری از هوا، آب و زمین پاک حق مستلزم انسانها است و مسئولان موظف هستند برنامه های خود را به سمتی پیش ببرند که به این حقوق تعرض نشود.

وی با بیان اینکه براساس تحقیقات انجام شده در حال حاضر رشد خودروهایی که روزانه شماره گذاری می شود ۵ برابر رشد زاد و ولد انسانهاست، تاکید کرد: نمایندگان باید بر ساماندهی صنعت خودروسازی توجه کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر خیابانها و معابر از خودروها پر شده بنابراین ساماندهی این وضعیت لازم و ضروری است.

قربانی در ارتباط با ساخت و ساز خلاف و صدور رای جریمه نیز گفت: در صورتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای جریمه برای ساختمانی بدون پروانه ساخت صادر شود این بدین معنا نیست که این ساختمان دارای استانداردهای لازم است، شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در این خصوص تمهیداتی را بیاندیشند.

کد مطلب 1550816

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