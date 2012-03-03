مردم در خرید اوراق مشارکت بهشت ‌آباد بسیج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه قرار است اوراق مشارکت برای پروژه بهشت آباد به فروش برسد، اظهار داشت: برای اجرای پروژه بهشت آباد اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد به فروش می‌رسد.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه آب‌رسانی در فلات مرکزی نیازمند تسریع در فروش اوراق مشارکت و بسیج مردم برای خرید این اوراق است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: شهرداری اصفهان نیز بهتر است با نصب حداقل یکصد پلاکارد به منظور تشویق و ترغیب مردم برای خرید این اوراق مشارکت اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دغدغه مسئولان و شهروندان اصفهانی را خشکی رودخانه زاینده رود است، بیان داشت: تبلیغات باید به گونه‌ای باشد که شهروندان اصفهانی در ساعات نخست اعلام، تمام این اوراق را خریداری کنند تا درخواستهای بعدی آن صورت گرفته و اعتبار این پروژه تامین شود.

حاج رسولیها اضافه کرد: آغاز عملیات اجرایی طرح بهشت آباد برای مردم ساکن در فلات مرکزی (استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کرمان) به عنوان عیدی محسوب شود.