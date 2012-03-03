فلسفه با هگل فرهنگی و تاریخی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر مصلح عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عصر امروز 13 اسفندماه در نشست نسبت فلسفه و فرهنگ که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، گفت: برخی فلسفه را یونانی می‌دانند یعنی فلسفه جز در فرهنگ یونانی به وجود نیامده است که بر این اساس برخی به وجود فلسفه ژاپنی، فلسفه هندی، فلسفه آلمانی و ... معتقد هستند و این اصطلاحات در میان محققان حوزه میان فرهنگی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در یونان در دوره سقراط و افلاطون به فرهنگ توجه شد، افزود: به نظر می رسد در دوره مدرن از قرن 18 به بعد ابن تفکر غالب شد که فرهنگ، تنها فرهنگ اروپایی است و بس! و هگل همه فرهنگ را مقدمه فرهنگ اروپایی می‌داند.

این محقق و استاد دانشگاه با بیان اینکه در قرن بیستم و به خصوص با هایدگر افق جدیدی در این موضوع باز شد، اظهار داشت: هایدگر می گوید همه تعریف‌هایی که از فرهنگ در قبل از نیچه صورت گرفته متافیزیکی است. هایدگر با مروری بسیار عمیق بر متافیزیم اروپایی به محدودیت‌های تفکر یونانی توجه کرد.

وی با تأکید بر اینکه آنچه در سال‌های اخیر بعد از هایدگر رخ داده شناخت محدودیت فرهنگ است، بیان کرد: شناخت محدودیت های فرهنگ از جمله ویژگی هایی است که اخیرا توجه شده و این مطلب حتی توسط صاحب نظران حوزه فرهنگ در اروپا هم مورد توجه است و آنها به محدودیت فرهنگ خود توجه دارند؛ مثلا شوپنهاور به آئین بودا و ... در فرهنگ های دیگر توجه کرده است.

مصلح اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده این است که هر کسی از زاویه فرهنگ خود به سایر فرهنگ‌ها توجه کرده و در واقع آنها را به رسمیت شناخته است. اگر در زمانی فرهنگ اروپایی به عنوان مرکز و بقیه فرهنگ ها به صورت حاشیه وجود داشته اما اکنون صاحب نظران اروپایی به دیگر فرهنگ ها بیشتر توجه کردند.

در ادامه این نشست دکتر علی مرادخانی به اراده سخن پرداخت و طی سخنانی گفت: فلسفه، فراسدن فرهنگی است. یاسپرس در یکی از آثارش تعریفی برای فلسفه مطرح می‌کند. قدما معتقد بودند فلسفه رفتن از فطرت اول به فطرت ثانویه است اما یاسپرس می‌ گوید موارد مهمی در مورد فراشدن فرهنگی وجود دارد.

وی با بیان اینکه فلسفه ما را از خودفریبی نجات می‌دهد اظهار داشت: فلسفه هیچ امکانی را نادیده نمی‌‌گیرد. در برخی از مطالعات فرهنگ، دو معنا از فرهنگ وجود دارد: فرهنگ بالا (High Culture ) و فرهنگ عام. فلسفه وقتی وارد فطرت اول می شود همان فرهنگ بالاست.

وی با بیان اینکه توجه درست و صحیح به نسبت فلسفه و فرهنگ این است که از فلسفه و سوبژکتیو خارج می شویم تصریح کرد: در تقابل میان سوژه و ابژه تلقی خاصی ار فرهنگ به وجود می‌آید.

مرادخانی در ادامه سخنانش گفت: در میان فیلسوفان معاصر کاسیرر به تبع هگل به مقوله فرهنگ می‌‌پردازد، گفت: هگل می‌گوید فلسفه وقتی به وجود می‌آید که فرهنگ دچار ثنویت می‌شود. در واقع با هگل، فلسفه فرهنگی و تاریخی شد. هگل در کتاب پدیدارشناسی روح، فرهنگ را به معنای آموزش می‌گیرد.