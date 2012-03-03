مشارکت مردم هفت شهرستان فارس 78 درصد بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تا این لحظه هنوز آمار قطعی مشارکت در اکثر شهرستانها از جمله شیراز مشخص نشده، گفت: بلافاصله پس از مشخص شدن آمار به اطلاع مردم رسانده می شود.

وی یادآور شد: وضعیت 14 نماینده از 18 نماینده قطعی شده و انتخاب نماینده آباده به دور دوم کشیده شده، آمار نهایی شهرستان شیراز و چهار نماینده این حوزه انتخابیه نیز هنوز قطعی نشده است.

جانشین ستاد انتخاباتی استان فارس تصریح کرد: با توجه به آرای ماخوذه و نتایج نهایی اعلام شده در حوزه انتخابیه اقلید الیاس طاهری با 21 هزار و 875 رای، جهرم محمدرضا رضایی کوچی 53هزار و 575 رای، داراب و زرین دشت نبی الله احمدی با60 هزار و 478 رای، سروستان، کوار و خرامه داریوش اسماعیلی با 35 هزار و 563رای، سپیدان عنایت الله هاشمی با 22 هزار و 979 رای، فسا محمدحسن دوگانی با 41 هزار و 801 رای، فیروزآباد، فراشبند و قیرو کارزین نادر فریدونی با 64هزار و 26رای، کازرون شاهین محمدصادقی با 62هزار و 915رای، لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپوربا55 هزار و 847 رای، لامرد و مهر سید موسی موسوی با 30 هزار و 260 رای، مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان محمدمهدی برومندی با 64هزار و 57 رای، ممسنی و رستم نوذر شفیعی 48 هزار و 229 رای، نی ریز و استهبان محمد سقایی با40هزار و 572 رای به عنوان نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط مردم انتخاب شدند.

صادقی در خصوص حوزه انتخابیه شیراز نیز گفت: هنوز آرا به صورت کامل شمارش و تطبیق داده نشده است.

آخرین اخبار حوزه انتخابی شیراز که از طریق منابع غیر رسمی اعلام شده حاکی از این است که ضرغام صادقی با بیش از 146 هزار رای به مجلس راه پیدا کرده و بعد او جعفر قادری با بیش از 121 هزار رای و احمدرضا دستغیب با بیش از 120 هزار رای قرار دارند.

همچنین سیدحسین ذوالانوار،با بیش از 106 هزار رای و حجت الاسلام محسن مکارم شیرازی با بیش از 97 هزار رای، حضور دارند.