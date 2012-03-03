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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص معارفه شد

سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص معارفه شد

مراسم معارفه سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص روز شنبه در محل فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، دو فدراسیون ناشنوایان و  پیوند اعضا و بیماران خاص را با یکدیگر ادغام کرد و سیدباقر فاطمی نسب را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

پیش از این فدراسیون ناشنوایان به ریاست کاظم نظم ده و فدراسیون پیوند اعضا و بیماران خاص به ریاست فاطمی نسب، به طور جداگانه فعالیت می کردند.

کد مطلب 1550828

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