سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، دو فدراسیون ناشنوایان و پیوند اعضا و بیماران خاص را با یکدیگر ادغام کرد و سیدباقر فاطمی نسب را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.



پیش از این فدراسیون ناشنوایان به ریاست کاظم نظم ده و فدراسیون پیوند اعضا و بیماران خاص به ریاست فاطمی نسب، به طور جداگانه فعالیت می کردند.