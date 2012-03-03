اخبار کوتاه ورزشی استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید صبای قم در هفته هفتم از دور برگشت لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور به مصاف امید ماشین سازی تبریز می رود.



تیم فوتبال امید صبای قم در حالی برابر ماشین سازی تبریز می‌گیرد که به کسب پیروزی بعد از یک هفته امیدوار است، زیرا آخرین برد آنها در هفته هجدهم رقابت‌ها و در جدال خانگی مقابل تیم فوتبال امید گسترش فولاد تبریز به دست آمده است.



مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور با شرکت 13 تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود و در حال حاضر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با کسب 41 امتیاز از 19 بازی صدرنشین جدول رده بندی رقابت‌ها است.



تیم فوتبال امید صبای قم در 19 هفته گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور مقابل حریفان خود به چهار پیروزی، هفت تساوی و هفت باخته دست یافته است، ضمن اینکه در یک هفته نیز به قرعه استراحت برخورد کرده است.



مصاف نوجوانان صبای قم با شیرین داروی شیراز در لیگ برتر



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در هفته هفتم و پایانی از دور برگشت لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور به مصاف تیم نوجوانان شیرین داروی شیراز می رود.



شاگردان غلامرضا کاظمی در حالی برابر شیرین داروی می‌گیرد که برای حفظ جایگاه خود در جدول رده بندی گروه دوم مسابقات مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور باید در این دیدار خانگی از سد میهمان خود عبور کند.



مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور با شرکت 16 تیم به شکل دوره‌ای در دو گروه هشتم تیمی برگزار می‌شود و در حال حاضر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در این گروه که صبا نیز حضور دارد، با کسب بیشترین امتیاز صدرنشین جدول رده بندی رقابت‌ها است.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در هفته گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور مقابل تیم فوتبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان که دیداری خارج از خانه نیز محسوب می شد، تن به شکست پر گل چهار بر صفر داد.



شهدای ورزشکار الگوی ورزشکاران امروز باشند



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در دیدار با خانواده شهید حسن امجدی از شهدای ورزشکار استان قم، شهدا را ذخایر انقلاب و شهدای ورزشکار را الگو و نمونه‌ای شاخص و سرافراز برای ورزشکاران امروز استان و کشور دانست.



در این دیدار عباس جهان ‌بینی مدیر کل ورزش و جوانان، محمدحسین شجاع‌فرد مدیر عامل و محمدحسین جمال رئیس هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزش و ابوالقاسم اکرمی و اصغر درخشش‌فر رئیس و نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم حضور داشتند.



مسئولان ورزش قم در این مراسم که در منزل شهید امجدی برگزار شد، با علی‌اکبر امجدی فرزند و همسر شهید حسن امجدی از شهدای ورزشکار هشت سال دفاع مقدس دیدار کرده و در پایان نیز حکم قهرمانی شهید امجدی در رقابت‌های رشته دو و میدانی کشور در سال 1354 که به تایید فدراسیون دو و میدانی کشورمان نیز رسیده است، توسط مدیر کل ورزش و جوانان به خانواده این شهید اهدا‌ گردید.



همچنین لوح تقدیر و تندیس یادبود انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم توسط محمدحسین جمال رئیس هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان به همسر شهید امجدی اهداء شد.