حل قریب الوقوع بحران برق غزه/ رابطه حماس با سوریه قطع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،" محمود الزهار" گفت : مشکل برق نوار غزه در حال حل شدن است و ما به توافقات خوبی با مصری ها رسیده ایم.

وی افزود: زمستان کنونی بسیار سردتر از زمستان سالهای پیش است و به همین سبب، مردم غزه نیازمند برق بیشتری هستند، ما تحت محاصره صهیونیستها هستیم.

الزهار ضمن تکذیب قطع ارتباط با نظام سوریه بیان کرد: چه کسی گفته است که ما روابط خود را نظام سوریه قطع کرده ایم؟ چرا می خواهند موضع بی طرفی ما را زیر سئوال ببرند؟

وی افزود: ما در محوربندی با قطر و دیگر محور بندی های منطقه ای وارد نمی شویم

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه زیر ساختهای نوار غزه را ویران کرد . کمبود برق جان بسیاری از بیماران بستری شده در بیمارستانهای این منطقه را تهدید می کند، این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می دهد.