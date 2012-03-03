حل قریب الوقوع بحران برق غزه/ رابطه حماس با سوریه قطع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،" محمود الزهار" گفت : مشکل برق نوار غزه در حال حل شدن است و ما به توافقات خوبی با مصری ها رسیده ایم.
وی افزود: زمستان کنونی بسیار سردتر از زمستان سالهای پیش است و به همین سبب، مردم غزه نیازمند برق بیشتری هستند، ما تحت محاصره صهیونیستها هستیم.
الزهار ضمن تکذیب قطع ارتباط با نظام سوریه بیان کرد: چه کسی گفته است که ما روابط خود را نظام سوریه قطع کرده ایم؟ چرا می خواهند موضع بی طرفی ما را زیر سئوال ببرند؟
وی افزود: ما در محوربندی با قطر و دیگر محور بندی های منطقه ای وارد نمی شویم
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه زیر ساختهای نوار غزه را ویران کرد . کمبود برق جان بسیاری از بیماران بستری شده در بیمارستانهای این منطقه را تهدید می کند، این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می دهد.
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