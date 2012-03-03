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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۱

محمود الزهار:

حل قریب الوقوع بحران برق غزه/ رابطه حماس با سوریه قطع نشده است

حل قریب الوقوع بحران برق غزه/ رابطه حماس با سوریه قطع نشده است

یک عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با قوی خواندن روابط این جنبش با سوریه شایعات برخی رسانه ها مبنی بر قطع آن را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،" محمود الزهار" گفت : مشکل برق نوار غزه در حال حل شدن است و ما به توافقات خوبی با مصری ها رسیده ایم.

وی افزود: زمستان کنونی بسیار سردتر از زمستان سالهای پیش است و به همین سبب، مردم غزه نیازمند برق بیشتری هستند، ما تحت محاصره صهیونیستها هستیم.

الزهار ضمن تکذیب قطع ارتباط با نظام سوریه بیان کرد: چه کسی گفته است که ما روابط خود را نظام سوریه قطع کرده ایم؟ چرا می خواهند موضع بی طرفی ما را زیر سئوال ببرند؟

وی افزود: ما در محوربندی با قطر و دیگر محور بندی های منطقه ای وارد نمی شویم

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه زیر ساختهای  نوار غزه را ویران کرد . کمبود برق جان بسیاری از بیماران بستری شده در بیمارستانهای این منطقه را تهدید می کند، این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می دهد.

کد مطلب 1550830

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