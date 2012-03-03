  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

هادی رضایی در گفتگو با مهر:

ذوب آهن مقابل یکی از مدعیان قهرمانی پارالمپیک به پیروزی رسید

ذوب آهن مقابل یکی از مدعیان قهرمانی پارالمپیک به پیروزی رسید

سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن پیروزی این تیم مقابل روسیه را ارزشمند خواند و گفت: برابر یکی از تیم های مدعی قهرمانی در بازیهای پارالمپیک به پیروزی رسیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر،  تیم والیبال نشسته ذوب آهن امروز شنبه در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابت های جام بین قاره ای مقابل روسیه با نتیجه 3 بر صفر (25 بر 17 ، 25 بر 18 و 25 بر 14) به برتری رسید.

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این دیدار اظهار داشت: بچه های ما که استخوانبندی تیم ملی را  تشکیل می دهند موفق شدند با انجام یک بازی خیلی خوب مقابل روسیه به برتری برسند. در این رقابت ها چهار تیم مصر به عنوان میزبان، روسیه، آلمان و اوکراین نسبت به سایر تیم ها از توان بالاتری برخوردارند  با این حال ما برای قهرمانی به مصر آمده ایم.

سرمربی تیم ذوب آهن با اشاره به برگزاری دو بازی دوستانه پیش از آغاز این رقابت ها، گفت: ما در بدو ورود به قاهره دو بازی با تیم های مصر و آلمان انجام دادیم که در  هر دو دیدار به پیروزی رسیدیم و به این ترتیب آمادگی تیم خود را برای حضور در این رقابت ها سنجیدیم.

رضایی با بالا خواندن سطح رقابت های  جام بین قاره ای افزود: این مسابقات از سطح نسبتا خوبی برخوردار است و یکی از تیم ها می تواند سهمیه پارالمپیک لندن را به دست بیاورد. 13 تیم از بهترین تیم های جهان در این مسابقات حضور پیدا کرده اند که همین امر، سطح کیفی این رویداد را ارتقا بخشیده است.

برنامه ادامه رقابت های تیم ذوب آهن به این شرح است:
یکشنبه (هلند)، دوشنبه (آلمان)، سه شنبه (اوکراین و کلمبیا)، چهارشنبه (انگلستان).

دیدارهای مرحله یک چهارم روز پنج شنبه و دیدار نیمه نهایی و پایانی نیز روز جمعه برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1550834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها