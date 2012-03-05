مهدی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه قم استعدادهای بالقوه‌ای در ورزش‌های رزمی دارد، تصریح کرد: نخستین قدم در این مسیر راه اندازی مدرسه رشته ورزشی کیک بوکسینگ در شهر مقدس قم خواهد بود.



وی به افتخارات و عناوین ارزشمند رزمی کاران قمی در مسابقات داخلی و برون مرزی اشاره کرد و افزود: هیئت ورزش‌های رزمی از جمله هیئت‌هایی است که در قم دارای تعداد ورزشکاران بیشمار و البته مستعد است که در رشته‌ها و سبک‌های زیر مجموعه این هیئت فعالیت می‌کنند.



افزایش علاقمندی به ورزش‌های رزمی در قم



اردستانی ابراز داشت: آنچه که برای ما مهم خواهد بود افزایش علاقمندی به ورزش‌های رزمی در قم است که به حدی زیاد و فراتر از انتظار است که حتی برای برپایی یک دوره آموزشی، انجام یک دوره رقابت‌ قهرمانی و سایر برنامه‌های هیئت نیازی به تبلیغات و اطلاع رسانی نیست زیرا می‌توانم با صراحت بگویم که در تمام نقاط استان قم ورزشکاران این هیئت به صورت جدی فعالیت می‌کنند.



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم عنوان داشت: از سوی دیگر افتخار آفرینی ورزشکاران فعال در سبک‌های مختلف این هیئت در میادین داخلی و برون مرزی سال‌های اخیر سبب شده است تا ورزش‌های رزمی جایگاه خود را مستحکم‌تر از گذشته کند.



وی در ادامه به اهداف و برنامه‌های این هیئت در راستای توسعه بیش از پیش ورزش‌های رزمی در قم اشاره کرد و از راه اندازی مدرسه آموزشی یکی از پر طرفدارترین سبک‌های فعال این هیئت یعنی رشته ورزشی کیک بوکسینگ خبر داد.



تلاش برای ارتقای دانش و علم ورزش های رزمی در قم



رئیس هیئت ورزش های رزمی قم بیان کرد: مدرسه آموزشی سبک کیک بوکسینگ با هدف ارتقای دانش و علم این رشته ورزشی به صورت رایگان در دو رده سنی فعالیت خود را انجام می‌دهد و امیدواریم بتوانیم استعدادهای بی‌شمار ورزش رزمی قم را بیش از گذشته شناسایی کرده و پرورش دهیم.



وی اظهار داشت: مدرسه ورزشی رشته ورزشی کیک بوکسینگ در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان با ارائه خدمات رایگان به منظور استعدادیابی این رشته از زمستان امسال فعالیت خود را در خانه ورزش‌های رزمی مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم آغاز کرده است.



فعالیت گسترده ورزشکاران قمی در رشته ها و سبک‌های مختلف رزمی



اردستانی در ادامه به سبک‌ها و رشته‌های فعال این هیئت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ورزشکاران این هیئت در رشته‌ها و سبک‌های کیک بوکسینگ، ووینام، کیک بوکسینگ فول کنتاکت، جوجیستو، کوبودو، آی کی دو، رزم ایران، کیک بوکسینگ WKA و بسیاری از سبک‌های دیگر فعالیت می‌کنند که خوشبختانه مقام‌های متعددی نیز به دست آورده‌اند.



وی یادآور شد: در واقع ورزشکاران این هیئت در 20 سبک مختلف فعالیت می‌کنند و در حال حاضر نزدیک به 2 هزار و 300 ورزشکار سازمان یافته شده‌‌اند و همه روزه فعالیت‌های خود را در مجموعه راحله منطقه نیروگاه قم برگزار می‌کنند.



موفقیت قمی‌ها در مسابقات جهانی ووینام



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم در ادامه به آخرین موفقیت ورزشکاران رزمی قم در مسابقات مهم برون مرزی اشاره کرد و یادآور شد: مهم‌ترین این افتخارات به کسب مدال‌های طلا و نقره خانم‌ها پریسا حیدری و خدیجه رضایی در پیکارهای جهانی ووینام کشور ویتنام باز می‌گردد، ضمن اینکه در رقابت‌های بین المللی آذربایجان در رشته کیک بوکسینگ نیز موفقیت ورزشکاران رزمی قم در کسب هفت مدال رنگارنگ را شاهد بودیم.

