به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امشب در حاشیه مذاکرات خود با وزیر انرژی آفریقای جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر آفریقای جنوبی یکی از بازارهای هدف صنایع اب وبرق ایران است، گفت: هم اکنون پیمانکاران بزرگی همچون فرآب و مپنا برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صنایع آب و برق به آفریقای جنوبی وجود دارند.

وزیر نیرو با اشاره به توافق انجام شده با وزیر انرژی آفریقای جنوبی برای امضای یک قرارداد جدید بین این دو کشور، تصریح کرد: در حال حاضر پیش نویس این تفاهم نامه آب و برق بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی نهایی شده است.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه آفریقای جنوبی قصد دارد تا سه سال آینده حدود 40 میلیارد دلار در صنایع آب و برق خود سرمایه گذاری کند، اظهار داشت: بر این اساس ایران کسب بیش از 10 درصد از بازار جدید آب و برق آفریقای جنوبی را هدفگذاری کرده است.

وی با اشاره به آمادگی پیمانکاران ایرانی برای صادرات و خدمات فنی و مهندسی صنایع آب و برق با آفریقای جنوبی، تاکید کرد: امکان حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات آب و برق این کشور آفریقایی وجود دارد.

وی از توافق اولیه ایران و آفریقای جنوبی برای مشارکت در ساخت نیروگاههای حرارتی برقابی و خورشیدی خبر داد و افزود: در شرایط فعلی زمینه های مختلفی برای توسعه همکاریهای دو کشور بویژه در صنایع آب ، برق و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد.

نامجو همچنین از اجرای طرحهای مشترک برای کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید، انتقال و توزیع برق با مشارکت آفریقای جنوبی به عنوان یکی دیگر از محورهای مذاکرات روز جاری در تهران یاد کرد و اظهارداشت: همچنین دو کشور به منظور هوشمند سازی شبکه های آب و برق مذاکرات مطلوبی را در تهران انجام داده اند.