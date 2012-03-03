پوشش 100 درصدی جمعیت شهری اولویت آبفای اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده در جلسه شورای معاونان آب و فاضلاب استان اضافه کرد: در این راستا تلاش می کنیم با تامین آب شرب، اصلاح شبکه، تامین فشار و رفع کمبود آب با توجه به رشد جمعیت و تحویل گیری شهرهای جدید به این مهم دست یابیم.

وی تحقق این مهم را تا سه سال اینده امکان پذیر دانست و افزود: هم اکنون پوشش جمعیت شهری این استان در بخش فاضلاب معادل حداقل میانگین شاخص کشور است.

حسن زاده افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب و ایجاد تصفیه خانه های جدید در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و منابع زیر زمینی، پایش مداوم تصفیه خانه ها برای ارتقای کارایی برای رسیدن به استانداردهای زیست محیطی و مهندسی مجدد تاسیسات و تجهیزات فاضلاب را از دیگر برنامه های بلند مدت این شرکت برشمرد.

وی با اشاره به با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت آب شرب در استان یادآور شد: کاهش هزینه های مواد شیمیایی، مدیریت بهینه فرآیندهای تصفیه آب، تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت، کاهش میزان پرت آب شبکه به مقدار یک درصد نسبت به سال قبل و بازسازی و بهسازی تأسیسات، شبکه و انشعابات و زون بندی شبکه از دیگر برنامه های تاکیدی برای سال آینده است.

لزوم تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان با تاکید بر لزوم رویکرد جامع به بخش آب خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در این بخش شد و تصریح کرد: حساسیت لازم در تصمیم گیریهای بخش آب و فاضلاب چندان جدی نیست.

وی در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: تعیین تکلیف مالکیت تاسیسات، خود گردانی واحدهای زیر پوشش، اقتصادی کردن فعالیتها، مطالعه برای برون سپاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله برنامه هایی است در این زمینه طی دو سال اجرا و به صورت مداوم در حال مطالعه است.