بدرلو،‌ نمونه اخلاق لیگ برتر فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فرهنگی سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال کشورمان برترین‌های اخلاقی نیم فصل نخست مسابقات لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که در بین برترین‌ها باشگاه صبای قم نیز دارای نماینده و امتیاز قابل توجهی بود.



بعد از لیگ نهم فوتبال باشگاه‌های کشور که کریم باقری به عنوان برترین مرد اخلاقی 10 سال اخیر فوتبال ایران منتخب معرفی شد و در لیگ دهم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته فرهنگی فدراسیون و کمیته فرهنگی سازمان لیگ انتخاب برترین‌های فوتبال انجام شد، این بار انتخاب برترین‌های اخلاقی در این دوره لیگ ابتدا در نیم فصل نخست صورت گرفت تا بعد از پایان لیگ یازدهم نیز برترین‌ها معرفی شوند.



البته در این فصل تغییراتی در نحوه انتخاب برترین‌های لیگ برتر داده شد و برای نخستین مرتبه و به ابتکار دبیرخانه انتخاب برترین‌های سازمان لیگ تصمیم گرفته شده است تا برترین‌های اخلاقی نیم فصل اول لیگ برتر یازدهم از سوی اهالی فوتبال انتخاب شوند.



به همین دلیل فرم‌های نظر سنجی برای باشگاه‌ها ارسال شد تا مدیرعامل، سرمربی، کاپیتان و مسئول فرهنگی باشگاه‌های لیگ برتری خودشان برترین‌های اخلاقی نیم فصل اول را انتخاب کنند که در نهایت مهدی بدرلو‌ هافبک تیم فوتبال صبای قم در بین برترین‌های اخلاق قرار گرفت.



در بین برترین بازیکنان اخلاق نیم فصل نخست لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور، مهدی مهدوی‌کیا از تیم فوتبال پرسپولیس تهران با کسب 27 امتیاز، وحید‌هاشمیان دیگر بازیکن پرسپولیس با کسب 15 امتیاز، حسین پاشایی از راه آهن با کسب 14 امتیاز، سید مهدی رحمتی با کسب 14 امتیاز، وحید طالب‌لو، علیرضا عزتی، پویا نزهتی و مهدی بدرلو از تیم فوتبال صبای قم با کسب 12 امتیاز به همراه اسماعیل فرهادی 10 امتیازی و محرم نویدکیا 8 امتیازی، 10 بازیکن برتر اخلاق نیم فصل نخست معرفی شدند.

