نتایج قطعی شمارش آرا در شهرستانهای اصفهان/ سمیرم و لنجان چشم انتظار دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران در مورد نتایج قطعی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های استان اصفهان، اظهار داشت: در حوزه اردستان آقای بخشایش اردستانی با کسب 11 هزار و 24 رای بیشترین آرای ماخوذه را در این حوزه انتخابیه کسب کرد.

وی افزود: در شهرستان نطنز و قمصر محمد فیروزی با به دست آوردن 12 هزار و 956 رای بیشترین آرا را برای ورود به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دست آورد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: در حوزه انتخابیه نائین نیز سید محمدرضا طباطبائی با کسب 10 هزار و 287 رای به عنوان نماینده این شهرستان وارد خانه ملت شد.

وی با بیان اینکه سید محمد حسین محمدی با رای 24 هزار و 365 مورد از حوزه گلپایگان و خوانسار به مجلس راه یافت، تصریح کرد: در حوزه خمینی‌شهر نیز محسن صرامی با کسب 31 هزار و 135 رای و در حوزه فریدن، فریدون شهر و چادگان محمدعلی اسفنانی توانست با 34 هزار و 693 رای وارد مجلس نهم شوند.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین برای حوزه نجف آباد و تیران و کرون ابوالفضل ابوترابی با 65 هزار و 759 رای گوی سبقت را از سایر رقبای خود ربود و به بهارستان راه یافت.

وی ادامه داد: حسین‌علی حاجی نیز با 56 هزار و 588 رای از حوزه شاهین‌شهر و برخوار و میمه بر مسند سبز بهارستان نشست.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان تصریح کرد: آرا مردم در حوزه شهرضا و دهاقان عوض حیدرپور را با 20 هزار و 737 رای وارد بهارستان کرد و در فلاورجان نیز سید ناصر موسوی لارگانی با 83 هزار و 81 رای همچون دوره قبل به مجلس راه یافت.

وی با اشاره به اینکه علی ایران‌پور با 17 هزار و 742 رای از حوزه مبارکه به مجلس راه یافت، افزود: عباسعلی منصوری نیز با احراز 149 هزار و 194 رای مجوز ورود به خانه ملت را کسب کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه در دو حوزه لنجان و سمیرم به دلیل رقابت تنگاتنگ انتخابات به دور دوم کشیده شد، اظهار داشت: آقایان منصوری و محسن کوهکن به ترتیب با کسب 22 هزار و 927 رای و 19 هزار و 922 رای از حوزه لنجان و بهروز جعفری با 9 هزار و 342 و پیرمرادیان با 10 هزار و 746 رای از شهرستان سمیرم باید در دور دوم رقابت خود را ادامه دهند تا تکلیف این دو کرسی در دو شهرستان یادشده مشخص شود.