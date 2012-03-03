نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در بجنورد گشایش می یابد

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در این نمایشگاه اقلام اساسی موردنیاز مردم در ایام نوروز شامل انواع کیف وکفش، پوشاک، لوازم خانگی، منسوجات، انواع مواد غذایی، مواد لبنی، گوشت مرغ و گوشت قرمز و ماهی، شیرینی و آجیل با تخفیف 20 الی 25 درصد زیر نرخ های جاری در بازار عرضه خواهد شد.

وی گفت: این نمایشگاه با 250 غرفه از تاریخ 14 تا 23 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برپا خواهد شد.

حسینی اظهار داشت: درمجموع تعداد شش نمایشگاه در شش شهرستان استان با 500 غرفه برگزار می شود که مطابق برنامه علاوه بر نمایشگاه بجنورد نمایشگاه شیروان نیز با تعداد 100 غرفه از تاریخ 15 تا 25 اسفند در خیابان فلسطین برگزار می شود.

وی ادامه داد: درشهرستان اسفراین نیز این نمایشگاه با تعداد 50 غرفه در همین تاریخ و در محل پارک ملت این شهر و در شهرستان جاجرم با تعداد 50 غرفه از تاریخ 16 تا 26 اسفند در سالن اداره کار و درشهرستان فاروج با تعداد 40 غرفه از تاریخ 15 تا 25 در محل مجموعه ورزشی شهید فرهادی فاروج برگزار می شود.

ابراهیم حسینی افزود: نمایشگاه عرضه بهاره محصولات درشهرستان مانه وسملقان نیز با تعداد 50 غرفه از تاریخ پنج اسفندماه در مجموعه ورزشی تختی آشخانه آغاز شده و تا 15 این ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: برای کنترل قیمت‌های این نمایشگاهها کمیته نرخ گذاری نیز فعال شده که با تمهیدات انجام شده امید است این نمایشگاه ها با استقبال خوب شهروندان برگزار شود.

این نمایشگاهها همه روز از ساعت 10 صبح الی 20 برای خرید و بازدید عموم دایر خواهد بود.