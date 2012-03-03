گرفتاری 60 مسافر در کولاک و یخبندان/ خودروهای امدادی به محل نمی روند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تماس های چند نفر از مسافران گرفتار شده در این کولاک با خبرنگار مهر در تبریز این افراد در فاصله 15 کیلومتری محور چاراویماق به هشترود در میان برف و کولاک محاصره شده اند و این در حالیست که در داخل چند خودرو افراد مریض نیز وجود دارند.

یکی از مسافران اظهار داشت: با تلفن 115 امداد جاده ای تماس گرفته ایم اما چنین پاسخ داده اند که خودروهای ما قادر به حرکت در جاده های یخ زده نیست و امکان اعزام آمبولانس به محل وجود ندارد.

مسئول روابط عمومی فوریت های پزشکی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که "چرا نیروهای امدادی به محل اعزام نمی شوند" گفت: خودروهای آمبولانس مرسدس بنز اسپرینز به دلیل یک محوره بودن امکان تردد در جاده های یخ زده و کوهستانی این استان را ندارند.

محمد حسن قلیزاده افزود: امداد رسانی به چنین مواردی از طریق خودروهای شاسی بلند سپاه یا هلال احمر صورت می گیرد که البته این کمک رسانی تنها به جابجایی حادثه دیدگان محدود می شود نه درمان آنها که در مواردی برای مصدومان خطرناک است.

حسن قلیزاده ادامه داد: فوریتهای پزشکی استان بارها تقاضای خرید حدود 70 دستگاه خودروی آمبولانس دو محوره را به مسئولان داده اما تاکنون اقدامی از سوی آنها برای خرید خودروهای درخواستی انجام نشده است.

وی افزود: هفته پیش در منطقه ورزقان نیز بدلیل برف گیر بودن جاده خودروی آمبولانس تنها مسافتی از مسیر را طی کرد و امدادگران بقیه مسیر را با یک خودروی دو محوره پیمودند.