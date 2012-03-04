برگزاری پنج دوره آموزشی برای ارتقای آمادگی جسمانی در قم

اسماعیل زند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت آمادگی جسمانی استان قم به ریاست کاظم عزیزخانی و با تلاش‌های دلسوزانه وی در راستای توسعه و ارتقای دانش و علوم روز این رشته ورزشی، برنامه‌های آموزشی را در اولویت مهمترین برنامه‌های خود قرار داده است.



وی ادامه داد: این هیئت ورزشی متشکل از رشته‌های آمادگی جسمانی، ایروبیک و استپ، ایروبیک حرفه‌ای، ایروکامبد، مارشال ایروبیک و بسیاری از رشته‌های دیگر، در استان قم ورزشکاران پرتعدادی دارد که به صورت همگانی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.



استقبال کم نظیر مربیان و ورزشکاران از آمادگی جسمانی



دبیر هیئت آمادگی جسمانی استان قم با اشاره به استقبال کم نظیر مربیان و ورزشکاران از آمادگی جسمانی، افزود: بر همین اساس از آغاز سال جاری تا کنون برنامه‌های متنوعی را در بخش آموزش با هدف ارتقای جایگاه این رشته ورزشی در سطح استان برگزار کرده‌ایم که مهمترین‌ آنها در یک ماه اخیر به انجام رسیده است.



وی اضافه کرد: نخستین برنامه آموزشی هیئت آمادگی جسمانی استان قم برگزاری کلاس تئوری مربیگری درجه سه با حضور 36 نفر شرکت کننده در مجتمع نور منطقه نیروگاه قم برگزار شد که زیر نظر واحد آموزش،‌ تحقیقات و برنامه‌ریزی اداره کل ورزش و جوانان صورت گرفت.



زند ابراز داشت: همچنین 74 نفر در کلاس مربیگری توجیهی رشته ایروبیک که در سالن ورزشی مجموعه میثم منطقه سالاریه برگزار شد، حضور داشتند، ضمن اینکه کلاس مربیگری درجه سه رشته ایروبیک با حضور همین تعداد نفرات در مجموعه میثم قم برگزار شد.



وی در ادامه از برگزاری کارگاه آموزشی کار با دستگاه ویژه مربیان دارای درجات مختلف مربیگری در سطح استان، در سالن ورزشی مجموعه میثم خبر داد و بیان داشت: در پایان دوره‌های تئوری و عملی این دوره که در باشگاه ورزشی فینال قم به انجام رسید، شرکت کنندگاه در آزمون نهایی حضور یافتند.



برگزاری دوره آموزشی آمادگی جسمانی در ماه پایانی سال 90



دبیر هیئت آمادگی جسمانی استان قم همچنین از دیگر برنامه‌های آموزشی این هیئت تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از جمله دیگر برنامه‌های مهم آموزشی در نظر گرفته شده تا پایان سال 90 برگزاری کلاس مربیگری درجه سه عملی رشته آمادگی جسمانی است.



وی افزود: کلاس مربیگری درجه عملی رشته آمادگی جسمانی از روز بیست و یکم اسفند ماه به مدت چهار روز برگزار می‌شود که مکان برگزاری این کلاس آموزشی متعاقبا به اطلاع علاقمندان و شرکت کنندگان در این دوره خواهد رسید.



زند در پایان از تلاش‌ها و حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان قم در راستای پیشبرد اهداف آموزشی ورزش استان تقدیر کرد و بیان داشت: واحد آموزش، تحقیقات و برنامه‌ریزی با حضور حمید نریمان در راس کار در این زمینه یاری‌گر هیئت‌های ورزشی استان قم است که از ایشان قدردانی می‌کنیم.

