به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو شامگاه امروز در حاشیه دیدار با وزیر انرژی آفریقای جنوبی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین تصمیمات دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: دولت همچنان در قالب ستاد هدفمندی یارانه ها مشغول بررسی سناریوهای مختلف است.



وی افزود: با اجرای مناسب فاز اول هدفمندی یارانه ها ، دولت عزم خود را جزم کرده است که برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را قطعی کند اما زمان آن بستگی به اتمام بررسی ها و نظر رئیس جمهور خواهد داشت.



نامجو در این خصوص که آیا وعده اخیر رئیس جمهور در خصوص آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا قبل از پایان سالجاری عملیاتی خواهد شد؟ افزود: این موضوع بستگی به نظر وی دارد اما به صورت قطعی نمی توان در این باره صحبت کرد و لازم است تا بررسی های کاملی در ستاد هدفمندی یارانه ها در این خصوص انجام شود.



وزیر نیرو با اشاره به اینکه تحلیلهای مختلفی قبل پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها مبنی بر تورم بالا و گرانی ارائه می‌شد، گفت: این موضوع از سوی دولت به خوبی کنترل شد و خوشبختانه حادثه ای اتفاق نیافتد.



نامجو با بیان اینکه موضوع مربوط به نوساناتی که در بازار سکه و ارز بوجود آمد، مسئله ای بود که دولت انتظار آن را نداشت و در حال حاضر نیز برای ساماندهی بازار سکه و ارز تمرکز کرده است.



وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کمیته های اصلی تشکیل شده در دولت بیشتر بر روی این موضوع متمرکز شده است و به دنبال این هستیم که پس از ساماندهی که در بازار سکه و ارز قرار است صورت گیرد، به نقطه کنترل شده ای برسیم و این موضوع برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مسئله مهمی خواهد بود.



وزیر نیرو در این ارتباط که به تازگی 4 سناریوی اصلی فاز دوم هدفمندی روی میز ستاد هدفمندی یارانه ها وجودداشته و آیا بررسی ها پیرامون این سناریوها صورت گرفته است؟ گفت: هم اکنون دولت مشغول اتمام بررسی این سناریوها است و همچنین سناریوهایی نیز در خصوص حاملهای انرژی مطرح است که با وجود بسته های مختلفی در این ارتباط بررسی ها ادامه دارد.



نامجو ادامه داد: وزارت نیرو پیشنهاد کرده که هر کیلووات برق حدود نصف هر متر مکعب گاز قیمت گذاری شود تا اثرات جانشینی آن کنترل شود و این درخواست از سوی وزارت نیرو برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مطرح شده است.



وی با تاکید بر اینکه برای شفاف سازی حسابهای سوخت بین وزارت نیرو و نفت در ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح شد که برای وزارت نیرو قیمت سوخت معادل گاز حساب شود و اگر این موضوع نهایی شود وزارت نیرو آماده جرای فاز دوم هدفمندی خواهد شد.



نامجو همچنین از ارائه بسته های جدید قیمت حاملهای انرژی در حوزه کشاورزی، صنعت و حمل و نقل در ستاد هدفمندی خبر داد و بیان داشت: ستاد به زودی با بررسی این بسته ها ، کار قیمت گذاری را انجام خواهد داد اما اینکه قیمتها در فاز دوم چقدر افزایش می یابد و منافع آن به چه شکل بین مردم توزیع می شود، مذاکرات در حال انجام است.



وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای شروع مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید منتظر اجازه رئیس جمهور باشیم اما هنوز چند جلسه برای نهایی کردن مذاکرات باقی مانده است.



نامجو در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه آیا ممکن است افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی هدفمندی یارانه ها کنار گذاشته و به اصطلاح افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی منتفی شود، گفت: به هیچ وجه افزایش قیمت آب در فاز دوم منتفی نیست و حتما تغییر قیمت آب اتفاق خواهد افتاد و این موضوع برای ما بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.



وی تاکید کرد: اگر نتوانیم میزان مصرف آب با منابع موجود را تنظیم کنیم، در آینده دچار مشکلاتی خواهیم شد؛ بنابراین افزایش قیمت آب در قالب هدفمندی یارانه ها یکی از راهکارهای کنترل مصرف خواهد بود اما وزارت نیرو در این خصوص نگاه درآمدی ندارد و به دنبال روشهای استفاده بهینه از آب و افزایش بهره وری منابع آب خواهد بود. نامجو به این نکته نیز اشاره کرد که مذاکرات برای تعیین قیمت آب شرب و کشاورزی در فاز دوم هدفمندی به زودی نهایی خواهد شد.