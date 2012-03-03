نتایج 23 حوزه دیگر اعلام شد/ تعداد منتخبان ملت به 94 رسید

به گزارش خبرنگار مهر حسنعلی نوری جانشین ستاد انتخابات کشور عصر امروز با حضور در محل ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور اطلاعیه شماره 38 این ستاد را که حاوی نتایج 23 حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت 19 روز شنبه 13 اسفند 90 بود به این شرح اعلام کرد:

1- در حوزه انتخابیه بافت، رابر وارزوئیه، علیرضا منظری توکلی با کسب 44.279 رای از مجموع 83.451 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

2-در حوزه انتخابیه شازند ،قاسم عزیزی با کسب 21.978 رای از مجموع 61.384 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

3- در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره، موید حسینی صدر با کسب 78.149 رای از مجموع 180.446 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

4- در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار، حبیب برومند داشقاپو با کسب 43.416 رای از مجموع 119/863 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

5- در حوزه انتخابیه یزد و صدوق ،محمد صالح جوکار با کسب 79.401 رای از مجموع 193.373 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

6-در حوزه انتخابیه ورزقان ، الهویردی دهقانی با کسب 17.575 رای از مجموع 31.832 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

7- در حوزه انتخابیه سلماس ،علی اکبر آقایی مغانجوقی با کسب 42.026 رای از مجموع 94.264 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

8- در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت ، نبیه الله احمدی با کسب 60.478 رای از مجموع 128.994 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

9- در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ ، طالقان و نظراباد ، مفید کیایی نژاد با کسب 42.183 رای از مجموع 139.253 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

10- در حوزه انتخابیه کوهدشت، الهیار ملکشاهی با کسب 47.088 رای از مجموع 113.831 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

11- در حوزه انتخابیه فریمان، سرخش و بخش های احمد آباد و رضویه احمد سجادی با کسب 38.884 رای از مجموع 133.140 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

12-در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل، عباسعلی منصوری با کسب 49.196 رای از مجموع 171.504 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

13- در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان ،علیرضا سلیمی با کسب 17.525 رای از مجموع 38.528 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

14- در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان، ابراهیم نکو با کسب 69.601 رای از مجموع 199.516آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

15- در حوزه انتخابیه آمل ،عزت الله یوسفیان با کسب 88.377 رای از مجموع 169.168 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

16- در حوزه انتخابیه لنگرود ،مهرداد بائوج لاهوتی با کسب 22.902 رای از مجموع 70.670 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

17- در حوزه انتخابیه کاشمر، محمد اسماعیل نیا ، با کسب 61.505 رای از مجموع 149.200 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

18- در حوزه انتخابیه فریدن، فریدون شهر و چادگان محمد علی اسفنانی با کسب 34.693 رای از مجموع 87.918 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

19- در حوزه انتخابیه رزن ،عطاءالله سلطانی صبور با کسب 29.096 رای از مجموع 58.340 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

20- در حوزه انتخابیه گنبد کاووس ، سلیمان عباسی با کسب 47.402 رای از مجموع 151.325 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

21- در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد، حسین گروسی با کسب 105.196 رای از مجموع 348.377 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

22- در حوزه انتخابیه بجنورد ، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه ، موسی الرضا ثروتی با کسب 109.532 رای و قاسم جعفری با کسب 64.710 از مجموع 229.233 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

23- در حوزه انتخابیه زابل ، زهک و هیرمند ، سید باقر حسینی با کسب 64.267 رای و رضا نجفی با کسب 46.844 از مجموع 178.672 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم گردیدند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور بعد از اعلام نتایج 23 حوزه دیگر تایکد کرد : با توجه به نتایج دید اعلام شده و از مجموع 91 حوزه انتخابیه ، تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداکثر یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 94 نفر می رسد.