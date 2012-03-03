سه نماینده تبریز مشخص شد/انتخابات حوزه تبریز به دور دوم کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام واحد خبر شبکه سهند تاکنون محمد حسین فرهنگی با 187 هزار و 410 رای ، مسعود پزشکیان با 158 هزار و 373 رای و علیرضا منادی با 155 هزار و673 رای از رقبای انتخاباتی خود در این حوزه انتخابیه پیشی گرفته و کرسی های مجلس را از آن خود کردند.

گزارش حاکی از آن است رحمانی ، سعیدی ، قره سیدی ، آجودان زاده ، جلیل زاده و شایق به ترتیب نفرات بعدی این رقابت انتخاباتی هستند که باید در دور دوم با یکدیگر جهت نشستن بر سه صندلی سبز بهارستان رقابت کنند.

آمار دقیق آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه تا ساعاتی دیگر منتشر می شود.