غرب نمی تواند اسد را سرنگون کند/ اقدام علیه ایران به ضرر غربیهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در تحلیلی به قلم "آرنولد هوتینگر" تصریح کرد سوریه سه کشور دوست یعنی روسیه، چین و ایران را دارد. برای روسها کشور سوریه آخرین متحد در جهان عرب به شمار می رود.

ارتش سوریه از زمان شوروی سابق از طرف روسیه حمایت تسلیحاتی می شده است و مسکو می تواند از بندر طرطوس به عنوان تنها بندر مدیترانه ای برای کشتی های جنگی خود استفاده کند. از طرفی مسکو هنوز از عملیات نظامی ناتو در لیبی که با موافقت خود با آن در شورای امنیت امکان این امر را برای غربیها فراهم کرد خشمگین است و دیپلماسی روسیه دیگر نمی خواهد چنین خطایی را بار دیگر درباره سوریه تکرار کند. چین هم بنا بر دلایلی در امور سوریه مداخله نمی کند. سوریه و ایران نیز علایق مشترکی را در منطقه دنبال می کنند.

درنویسنده در ادامه با بیان اینکه، اتحاد و اشتراک بین روسیه و ایران در ابتدا به واسطه دشمنی مشترک با صدام شکل گرفت، افزود : وتوی قطعنامه های ضد سوری توسط دوستان دمشق در شورای امنیت(روسیه و چین) مانعی بر سر راه اقدامات غربیها علیه سوریه به شمار می رود. در این میان آمریکا می خواهد به صورت یکجانبه اقدامات تحریمی علیه سوریه را در پیش گیرد و دوستان و متحدان خود را هم به این امر توصیه می کند. اروپا هم در این راستا با آمریکا همکاری می کند.

اقدامات غرب علیه سوریه مرحله به مرحله شدیدتر می شود. البته تجربه نشان داده است که اقدامات تنبیهی غرب علیه حکومتها در درجه اول به ملتها آسیب می رساند و هیچ کس این انتظار را ندارد که غرب با این اقدامات خود می تواند مردم سوریه را به این امر وادار کند که رژیم خود را سرنگون کنند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد نه آمریکا و نه اروپا آمادگی مداخله نظامی در سوریه را ندارند. واشنگتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و اروپا نیز درگیر بحران بدهی هایش است.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : اسرائیل مرتبا بر طبل جنگ علیه ایران می کوبد. اگر این امر واقعا رخ دهد احتمالا آرامش و تعادل تمام منطقه متزلزل خواهد شد. چنین اقدامی به احتمال زیاد به ضرر قدرتهای غربی و تصمیمات سیاسی آنها تمام می شود و ممکن است در دراز مدت به افزایش قدرت چین در برابر غرب منجر شود.

