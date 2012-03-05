تحقیقات کشاورزی و فضایی دارای بیشترین بودجه در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه 91 ، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف سهمی از بودجه های کشور را به خود اختصاص داده اند.



بر این اساس، به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به تنهایی بودجه ای بالغ بر 144.840اختصاص یافت و برای سازمان تحقیقات کشاورزی به همراه کلیه مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه آن 2.375.445 به میلیون ریال در نظر گرفته شد.

وضعیت بودجه های پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در بودجه لایحه 91