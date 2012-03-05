تحقیقات کشاورزی و فضایی دارای بیشترین بودجه در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه 91 ، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف سهمی از بودجه های کشور را به خود اختصاص داده اند.
بر این اساس، به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به تنهایی بودجه ای بالغ بر 144.840اختصاص یافت و برای سازمان تحقیقات کشاورزی به همراه کلیه مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه آن 2.375.445 به میلیون ریال در نظر گرفته شد.
وضعیت بودجه های پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در بودجه لایحه 91
|
ردیف
|
نام پژوهشگاه
|
مبالغ به میلیون ریال
|
1
|
پژوهشکده هواشناسی
|
40.005
|
2
|
پژوهشکده بیوتکنولوژی
|
111.465
|
3
|
سازمان فضایی-پژوهشگاه هوافضا-پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده تحقیقات فضایی
|
1.187.460
|
4
|
پژوهشگاه مواد و انرژی
|
124.174
|
5
|
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
|
159.499
|
6
|
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان
|
22.295
|
7
|
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
|
67.909
|
8
|
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
|
144.840
|
9
|
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
|
380.800
|
10
|
موسسه ملی اقیانوس شناسی
|
93.168
|
11
|
پژوهشکده صنایع رنگ
|
58.894
|
12
|
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
|
101.762
|
13
|
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
|
325.585
|
14
|
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
|
63.435
|
15
|
مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه
|
4.147
|
16
|
پژوهشکده حمل و نقل
|
58.075
|
17
|
پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا
|
106.507
|
18
|
پژوهشکده علوم و فنون هسته ای
|
650.628
|19
|
موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
|89.940
|20
|
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
|2.375.44
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