رسانه های خبری البرز در پوشش اخبار انتخابات رشد چشمگیری داشتند

علاء الدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اذعان داشت: خبرگزاریها، سایتهای خبری و مطبوعات محلی در پوشش اخبار دوره نهم انتخابات مجلس ترقی چشمگیری داشتند.

وی افزود: نشریات محلی نیز در این دوره در مقایسه با دورههای قبل فعالیت برجسته تری داشتند.

سیفی با تاکید بر نقش رسانه ها در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی تصریح کرد: جا دارد که مسئولان با قدردانی شایسته از تلاش خستگی ناپذیر اصحاب رسانه، خستگی را از تن این عزیزان خارج کند.

معاون مطبوعاتی و فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز همچنین حضور مردم در انتخابات 12 اسفند را حماسی توصیف و تصریح کرد: به جرات می توانیم بگوییم که در شهرستان کرج 16 پله و در استان البرز در مجموع 20 پله افزایش مشارکت مردمی داشته ایم.

وی ادامه داد: در شهرستان کرج 54 درصد و در استان البرزنزدیک به 60 درصد حضور مردم پای صندوق های رای را شاهد بودیم که رقم خوبی است.

سیفی این اتفاق را به دلیل عملکرد مطلوب مسئولان به ویژه رسانه ها دانست و گفت: باید از هر دو گروه که در برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و امن در البرز نقش داشتند به شایستگی تقدیر کرد.