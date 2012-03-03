استاندار چهارمحال و بختیاری از حضور مردم در انتخابات تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در پیامی از حضور حماسی مردم استان چهار محال و بختیاری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.

در این پیام آمده است: مردم شهیدپرور چهارمحال و بختیاری همگام با ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور پرشور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثابت کردند، همچنان در پاسداری از آرمانهای امام راحل(ره) و پیمودن راه شهدای عزیز انقلاب ثابت قدمند و بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، در این راه، انگیزه ای تمام ناشدنی دارند.

مردم وظیفه شناس با حضور حماسی خود در پای صندوق های رای، همچون گذشته، برگ زرین و پرافتخار دیگری را برای عزت و سربلندی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به ارمغان آوردند.

تلالو حضور درخشنده مردم در انتخابات مجلس نهم، یکبار دیگر عظمت این ملت بزرگ را به رخ همه قدرت ها و بدخواهان کشاند و گرد یاس و ناامیدی را بیش از پیش بر چهره آنان پاشید و خرسندی دوستداران نظام را فراهم آورد.

اینجانب با تبریک این حضور حماسی به ساحت مقدس آقا امام زمان(عج) و پیشگاه مقام عظمای ولایت (مدظله العالی)، بر خود لازم می دانم از کلیه دست اندرکاران انتخابات اعم از نیروهای مردمی، دستگاه های اجرایی، نظارتی، بازرسی، انتظامی، امنیتی، اصحاب مطبوعات و جراید و رسانه های استان، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی را در جهت خدمت به مردم متعهد و قدرشناس استان و در راستای اهداف ارزشمند امام راحل (ره) و منویات گرانقدر رهبر معظم انقلاب مسئلت می نمایم.