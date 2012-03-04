به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی در دیدار جمعی از قضات و وکلای عالی رتبه کشور پاکستان در قم گفت : فقه در زمینه های قانونی و حقوقی حرف های شنیدنی زیادی برای جهان امروز دارد ولی متاسفانه گاهی به دلیل دور بودن فقه از فضاهای حقوقی و قانونی و سرگرم بودن فقها به صرفا مسئله فتوا، حرف های نو به جامعه حقوقی و قانونی جهان امروز منتقل و منعکس نشده است.



فقه باید در قالب قوانین ظهور و بروز پیدا کند



وی اظهار داشت: با وجودی که فقه اسلامی یک فقه قوی و غنی است ولی کوشش چندانی نشده تا این فقه در قالب قوانین ظهور و بروز پیدا کند.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنگامی که از حضور بخشیدن به فقه در قانون سخن به میان می‌آید باید سه تحول در دستگاه فقه صورت گیرد؛ یکی آن که ادبیات متناسب با قانون و حقوق پیدا کند، دیگر این که به رصد بازتاب ها، نتایج و تبعات اجتماعی احکام خود بپردازد و سوم این که نسبت به موضوعات نو در جامعه، استنباطی در مرحله پیش تر از آمدن به عرصه قانون، انجام دهد.



وی نسبت به اهمیت و ضرورت ایجاد تحول دوم با بیان این که فقه در قانون از حساسیت های بیشتری بر خوردار می شود، گفت: میان "فقه بروز یافته در فتوا" و "فقه حضور یافته در قانون" فرق باید نهاد، شاید به آثار فتوا توجه فوری و نسبت به آن ها داوری عمومی انجام نگیرد، ولی از آنجا که مردم در قبال قانون به پیشرفت، امنیت و رشد و نظم اجتماعی حاصل از آن چشم می دوزند، فقه حاضر در قانون در معرض داوری های فوری و عمومی قرار می گیرد.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از حقوقدانان کشورهای اسلامی اعم از ایران، پاکستان، مصر و تونس، عراق و سایر حقوقدانان جهان اسلام خواست یک هم اندیشی حقوقی ناظر به فقه را آغاز کنند و تاکید کرد: فقهای حقوقدان و حقوقدانان فقه آشنا، باید یک ابتکار عملی را در عرصه های حقوقی و قانونی در جهان اسلام به دست آوردند.



مبلغی همچنین در خصوص تحول سوم گفت: به عنوان نمونه اگر قانون کپی رایت می خواهد در یک جامعه ای تصویب و به اجراء گذاشته شود، باید در مرحله قبل از تقنین، استنباط احکام مربوط به کپی رایت و شقوق متصور نسبت به موضوعات مرتبط به آن به صورت دقیق و نه شتاب زده انجام گیرد.



وی یادآور شد: مواجه کردن فقه با قانون باعث خواهد شد که فقه در فضای قبول این سه تحول قرار گیرد و هر چه قوی تر و پویاتر در صحنه حاضر شود.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، "تقریب فقهی – حقوقی" را از مظاهر اصلی تقریب مذاهب اسلامی دانست و گفت: در تقریب فقهی – حقوقی، فرهیختگان، نخبگان و عالمان عرصه فقه و حقوق با همکاری یکدیگر، ظرفیت های فقه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را در عرصه قانون و حقوق شناسایی و بعد از به بحث گذاشتن میان خود، به جهانیان عرضه می کنند.



حقوقدانان فقیه آمادگی بیشتری برای تقریب مذاهب دارند



وی گفت: حقوقدانان فقیه آمادگی بیشتری برای تقریب بین مذاهب دارند و زودتر می توانند یک جبهه قوی و نیرومند تقریبی را تشکیل دهند.



مبلغی افزود: در حقوق تعارف در کار نیست، بلکه مرزها باید به صورت دقیق تعریف شود و نگاه نیز باید حقوقی محض باشد؛ به همین دلیل سریع می توانند به نتایجی دست یابند و از تصورات و تخیلاتی که عمدتا خاستگاه اختلافات و تعصبات هستند، دوری جویند.



وی همچنین در پاسخ به سئوالات مکرر قضات و وکلای پاکستانی در مورد نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مقابل مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی لوایحی که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و یا قرار است ارسال شود، را از زاویه دینی و فقهی مورد مطالعات قرار می دهد تا آنچه که فقه و شریعت اسلامی می خواهد را در آن لایحه قرار دهد و جنبه های فقهی قانون از این طریق تامین شود.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: مرکز تحقیقات اسلامی چهار حوزه مطالعاتی " مطالعات اجتماعی اسلامی، فقهی حقوقی، فقهی سیاسی و فقهی فرهنگی" را برای این کار تعریف کرده است و لوایحی در این حوزه ها مورد مطالعه قرار می گیرد.



وی گفت: شیوه مطالعاتی ما این است که شخصیت های حقوقدان و فقیه حوزه و دانشگاه را در قالب حلقه های علمی جمع می کنیم، هر حلقه یک مسئول و یک دبیر دارد و لایحه در آن حلقه ها مورد مطالعه قرار می گیرد و هر کسی از زاویه فقه، دین و یا حقوق ملاحضات خود را نسبت به بندهای لایحه عرضه می کند.



مبلغی اظهار داشت: گاهی کسانی در خارج از حلقه هستند که صاحب ایده ها و حرف هایی هستند که ایده های آنها نیز اخذ و مورد مطالعه بیشتر قرار می گیرد، دبیران و کارشناسان حلقه ها، منابع را می بینند و اقوا را انتخاب و به جلسه می آورند و دبیر جسله نیز بعد از مطالعه عمیق حلقه ها، آن را به صورت دقیق تدوین و مجددا برای اعضای حلقه ارسال ودر جلسه دیگری به بحث می‌گذارند و در نهایت پیشنهاد این مرکز با دلایل فقهی، حقوقی و دینی به مجلس عرضه می شود.



آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی برای ایجاد فقه در قانون در جهان اسلام



وی در مقابل اظهار تمایل وکلا و قضات عالی رتبه پاکستانی برای تعامل و همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی یادآور شد: مرکز تحقیقات اسلامی آمادگی دارد که هم اندیشی ها و ارتباط هایی را ایجاد کند تا رفته رفته یک جامعه حقوقی با گرایش فقه و ایجاد فقه در قانون، در فضای جهان اسلام شکل داده شود.



بر پایه این گزارش، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی همچنین به سئوالات میهمانان که عمدتا در حوزه پارلمان ایران، چگونگی استفاده از ظرفیت های فقهی در قانون، چگونگی مصونیت مسئولان جمهوری اسلامی در برابر قانون، نقش مرکز تحقیقات اسلامی در قبال مجلس و کتاب های فقهی و تقریبی قوی بود نیز پاسخ داد.



لازم به ذکر است، این شخصیت ها که از ایالات مختلف کشور پاکستان بودند به دعوت جامعه المصطفی العالمیه به قم سفر کرده اند.