تولید ماده ای از جلبک برای کاهش مصرف بنزین

دکتر مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ماده از جلبک سبز-آبی از سوی یکی از شرکتهای مستقر در این پارک فناوری تهیه شده است، افزود: پس از انجام فرآیندهای خاص و اضافه کردن افزودنیهایی به آن، به ماده ای برای کاهش مصرف سوخت دست یافتیم.



رئیس پارک فناوری گیلان با بیان اینکه این ماده به صورت پودر عرضه شده است، اظهار داشت: نتایج تست هایی که بر روی خودروهای بنزین سوز و گاز سوز در استانهایی چون "گیلان" وٰ "قم" انجام شد، نشان داد که این ماده باعث کاهش مصرف 15 تا 30 درصدی در خودروها می شود.



وی با اشاره به نحوه عملکرد این ماده خاطر نشان کرد: این پودر در فضای مربوط به هواکش خودروها قرار می گیرد و با افزایش عدد اکتان و بالا رفتن فشار سوخت موجب بهبود فرآیند سوخت در خودروها می شود.



متقی طلب با تاکید بر اینکه این ماده در هر نوع آب و هوایی قابل کاربرد است، ادامه داد: این ماده به صورت افزودنی به سوخت خودرو اضافه می شود و در تلاش هستم تا این ماده را گونه ای تولید کنیم که بتواند به طور مستقیم به سوخت خودرو اضافه شود.



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این ماده به تولید انبوه رسیده است، اضافه کرد: علاوه بر آن مذاکره و عقد قراردادهای اولیه برای صادرات این ماده به برخی کشورهای عربی و آفریقایی انجام شده است.



رئیس پارک فناوری گیلان از تلاش محققان این پارک برای مذاکره با بخشهای پالایشگاهی خبر داد و یادآور شد: در ماده تولید شده هیچ نوع ماده مضر و یا سرطان زا به کار برده نشده است از این رو در تلاش هستیم تا با مذاکره با پالایشگاه های کشور اقدام به تولید این ماده کنیم.



متقی طلب، تولید ورژن جدید از این ماده را از اقدامات توسعه ای این پروژه دانست و اظهار داشت: ورژن جدید این ماده در دستگاه های خاص کاربرد دارد و خبرهای مربوط به این ماده در آینده اعلام می شود.

وی کاهش آلودگی محیط زیست حفظ منابع هیدروکربنی برای نسل فعلی و آتی، تولید دانش فنی و صدور تکنولوژی آن، استفاده از گیاهان در تولید انرژی موثر و جایگزینی منابع کم خطر اکولوژیک به جای سوختهای فسیلی را از مزایای این ماده نام برد.