سه هزار عکس به جشنواره تجلی در اردبیل ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر شنبه در جلسه اعضا دبیرخانه این جشنواره افزود: این جشنواره به همت انجمن عکاسان استان و به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی ا نقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار از روز 22 بهمن ماه آغاز و تا 15 اسفندماه ادامه خواهد داشت، یادآور شد: این جشنواره که در دو بخش حرفه ای و آماتور برگزار می شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: عکاسان و شرکت کنندگان آثار خود را همزمان با روز 22 بهمن در اردبیل به اکیپ مستقر در میدان سرچشمه تحویل دادند و بعد از این روز آثار به دفتر انجمن عکاسان واقع در اداره ارشاد اردبیل ارسال شد.

به گفته وی آثار جمع آوری شده از جمله عکسهایی است که عکاسان حرفه ای و آماتور استان اردبیل با استفاده از دوربینهای عکاسی و گوشیهای تلفن همراه در روز 22 بهمن از مراسم راهپیمایی عکسبرداری کرده بودند.

شرفی در خصوص برگزاری مسابقه مشابه در شهرستانها متذکر شد: در شهرستانهای تابعه نیز ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها مجری برگزاری این جشنواره هستند.

وی با بیان اینکه آیین اختتامیه این جشنواره به زودی در تالار بیضای اردبیلی برگزار خواهد شد، عنوان کرد: به 33 نفر از برگزیدگان جشنواره عکس تجلی جوایز نقدی اعطا می شود.

شرفی اضافه کرد: فلور هوشمندی، ولی الله ارجمند و میر صفی الدین اندی کلاهی داوری این جشنواره را بر عهده خواهند داشت.